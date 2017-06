FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 19. Juni:

DIENSTAG, DEN 13. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 05/17 08:00 D: Großhandelspreise 05/17 09:00 E: Verbraucherpreise 05/17 10:30 GB: Verbraucherpreise 05/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 05/17

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/17

14:30 USA: Erzeugerpreise 05/17 15:00 GB: Kingfisher Hauptversammlung 17:30 CH: Flughafen Zürich Verkehrszahlen 05/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 06/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Darf eine Bank für jede per SMS verschickte TAN-Nummer zehn Cent extra kassieren? - BGH verhandelt über Klage von Verbraucherschützern 09:00 D: Kongress "Opel X Wired - future.mobility Conference" zur Zukunft der Mobilität u.a. mit Opel-CEO Karl-Thomas Neumann, Hessens MP Volker Bouffier und Markenbotschafter Jürgen Klopp, Rüsselsheim 09:15 D: Fortsetzung und Abschluss Digital-Gipfel der Bundesregierung + 9.15 h Eröffnung mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer + 14.15 h Reden von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bitkom-Präsident Thorsten Dirks 10:15 D: Veranstaltung der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zur deutschen G20-Präsidentschaft u.a. mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 11.30 h Rede Schäuble 11:00 D: Pk Berenberg Bank und Wirtschaftsforschungsinstitut HWWI "Die Zukunft des Geldes", Frankfurt D: Abschluss der G20 Afrika-Partnerschaftskonferenz in Berlin u.a. mit Teilnahme von Bundesbank-Präsident Weidmann und Bundespräsident Steinmeier GB: BP legt Bericht "Statistical Review of World Energy" vor + 15:30 h Webcast mit BP-Chef Bob Dudley und Chef-Ökonom Spencer Dale D: General Electrics Digitalkonferenz Minds + Machines (bis 14.06.) Konferenz zur digitalen industriellen Transformation

MITTWOCH, DEN 14. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 04:00 CHN: Industrieproduktion 05/17 07:00 E: Inditex Q1-Zahlen 07:30 D: Gerry Weber Halbjahreszahlen

08:00 D: Verbraucherpreise 05/17 (endgültig)

10:00 D: Ströer Hauptversammlung, Köln 10:00 D: Evotec Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Arag Holding Bilanz-Pk, Düsseldorf 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 05/17 11:00 EU: Industrieproduktion 04/17 11:30 D: Anleihe Volumen: 3 Mrd EUR Laufzeit: 10 Jahre 12:00 GB: Air Berlin Hauptversammlung, London 13:00 D: Stratec Biomedical Hauptversammlung, Pforzheim 14:30 USA: Verbraucherpreise 05/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/17 14:30 USA: Realeinkommen 05/17 16:00 USA: Lagerbestände 04/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid 20:30 USA: Pk mit Fed-Chefin Yellen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE F: Zodiac Umsatz Q3 GB: Deutsche Börse Investor Day, London GB: BP Downstream Day

SONSTIGE TERMINE 08:30 CHN: IWF-Vizedirektor Lipton zur Lage der chinesischen Wirtschaft 09:30 LU: EuGH urteilt darüber, ob Lebensmittel ohne Milchanteil unter Namen wie "Tofubutter" vermarktet werden dürfen 10:00 D: Bundesbank-Symposium anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Notenbank: "Frontiers in Central Banking Past, Present and Future" u.a. mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, seinem Vorgänger Axel Weber (heute UBS), Ex-EZB-Präsident Jean-Claude Trichet und IWF-Chefin Christine Lagarde, Frankfurt 10:30 D: Pk vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen zur Präsentation der Studie "Wirtschaftsfaktor Immobilie", Berlin 12:00 B: EU-Kommission entscheidet über Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedsstaaten 12:00 D: Rolls-Royce startet Produktion von Flugzeuggroßtriebwerken für den Airbus A350 u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) 13:00 D: Urteil im Rechtsstreit um DocMorris-Apothekenautomaten Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg kritisierte das Gerät in Hüffenhardt als klaren Wettbewerbsverstoß. D: Zukunftsgespräch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Sozialpartnern, Meseberg 15:00 h Statements Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) 18:30 h Pk Merkel, Gabriel, DGB-Bundesvorsitzender Reiner Hoffmann und ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer

DONNERSTAG, DEN 15. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:30 CH: SNB Bericht zur Finanzstabilität 2017 08:45 F: Verbraucherpreise 05/17 (endgültig) 09:30 CH: SNB Zinsentscheid 10:00 I: Verbraucherpreise 05/17 (endgültig)

10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 05/17 11:00 EU: Handelsbilanz 04/17 11:00 D: Institut für Weltwirtschaft

veröffentlicht Konjunkturprognose für den Sommer

13:00 GB: BoE Zinsentscheid 14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/17 14:30 USA: Empire State Index 06/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 06/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/17 15:15 USA: Industrieproduktion 05/17 16:00 USA: NAHB-Index 06/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE S: Hennes & Mauritz Absatz 05/17 und Q2/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Pk Bürgschaftsbank zu Auswirkung volkswirtschaftlicher Wirkungen von Bürgschaftsbanken im Rahmen einer Studie, Schwerin 09:00 D: Plenarsitzung des EU-Parlaments in Straßburg Debattiert werden soll u.a. über die Abkehr der USA vom Pariser Klimaabkommen. EU: Internationale Konferenz "Energiedialog Russland-EU: der Gasaspekt", Berlin D: G20-Jungunternehmergipfel der G20-Jungunternehmerallianz (bis 16.06.) 09:20 h Eröffnungsrede Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries 11:00 RU: Der russische Präsident Wladimir Putin stellt sich in der TV-Show "Der heiße Draht" den Fragen der Bürger 15:00 LU: Treffen der Euro-Finanzminister Erwartet wird eine Entscheidung über die Auszahlung der nächsten Griechenland-Hilfen, sofern der Streit zwischen den europäischen Gläubigern und dem Internationalen Währungsfonds beigelegt werden kann.

HINWEIS A: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 16. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 04:00 J: BoJ Zinsentscheid 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 05/17 08:00 GB: Tesco Q1 Trading Update 11:00 EU: Verbraucherpreise 05/17 11:00 EU: Arbeitskosten Q1/17 11:00 D: VW Konzern Auslieferungen 05/17

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 05/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/17 (1. Umfrage) 18:45 USA: Rede von Fed's Kaplan in Dallas

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE I: Fiat Chrysleer Automobiles Absatz 05/17 EU: S&P Ratingergebnis Slowenien EU: Fitch Ratingergebnis Portugal EU: DBRS Ratingergebnis Großbritannien

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk zu Vorstellung neuer Daten zu den Rentenerwartungen in Deutschland mit Frank Bsirske, Vorsitzender der verdi, Berlin 10:00 D: Weltpremiere des neuen VW Polo, Berlin 10:00 D: Testfahrt ICE-Sprinter auf Neubaustrecke Erfurt - Bamberg mit Bahn-Vorstandschef Richard Lutz D: Großer Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse EU: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen LU: Treffen des EU-Ministerrates für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz

SONNTAG, DEN 18. JUNI 2017

SONSTIGE TERMINE F: Zweite Runde der Wahl zur französischen Nationalversammlung Die letzten Wahllokale schließen um 20.00 Uhr.

MONTAG, DEN 19. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Handelsbilanz 05/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Vonovia Capital Markets Day (bis 20.6.), Bochum D: Zalando Capital Markets Day (bis 20.6.), Berlin GB: Rolls-Royce Paris Air Show (bis 25.6.)

SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder, Essen 10:00 D: Deutscher Verbrauchertag 2017 in Berlin 10:10 h Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 13:45 h Rede SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz 16:30 h Gespräch mit Bundesverbraucherminister Heiko Maas (SPD) 10:00 D: Pressegespräch Deutsche Bank Research zu Chancen und Folgen des digitalen Autos mit Deutschland-Chefvolkswirt Stefan Schneider und Analyst Eric Heymann, Frankfurt F: 52. Pariser Luftfahrtmesse (bis 25.06.), Le Bourget GB: Thronrede von Königin Elizabeth II. im britischen Parlament EU: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

