FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 13. Juni:

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 05/17 08:00 D: Großhandelspreise 05/17 09:00 E: Verbraucherpreise 05/17 10:30 GB: Verbraucherpreise 05/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 05/17 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/17 14:30 USA: Erzeugerpreise 05/17 15:00 GB: Kingfisher Hauptversammlung 17:30 CH: Flughafen Zürich Verkehrszahlen 05/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 06/17 SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Darf eine Bank für jede per SMS verschickte TAN-Nummer zehn Cent extra kassieren? - BGH verhandelt über Klage von Verbraucherschützern 09:00 D: Kongress "Opel X Wired - future.mobility Conference" zur Zukunft der Mobilität u.a. mit Opel-CEO Karl-Thomas Neumann, Hessens MP Volker Bouffier und Markenbotschafter Jürgen Klopp, Rüsselsheim 09:15 D: Fortsetzung und Abschluss Digital-Gipfel der Bundesregierung + 9.15 h Eröffnung mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer + 14.15 h Reden von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bitkom-Präsident Thorsten Dirks 10:15 D: Veranstaltung der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zur deutschen G20-Präsidentschaft u.a. mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 11.30 h Rede Schäuble 11:00 D: Pk Berenberg Bank und Wirtschaftsforschungsinstitut HWWI "Die Zukunft des Geldes", Frankfurt D: Abschluss der G20 Afrika-Partnerschaftskonferenz in Berlin u.a. mit Teilnahme von Bundesbank-Präsident Weidmann und Bundespräsident Steinmeier GB: BP legt Bericht "Statistical Review of World Energy" vor + 15:30 h Webcast mit BP-Chef Bob Dudley und Chef-Ökonom Spencer Dale D: General Electrics Digitalkonferenz Minds + Machines (bis 14.06.) Konferenz zur digitalen industriellen Transformation

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi

AXC0011 2017-06-13/06:05