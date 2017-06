New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute die neuesten Drive-Side-Erweiterungen seiner Speicherlösungen bekannt, darunter die Unterstützung der 12G / s SAS-Schnittstelle für EonStor DS 3000U und eine optionale Erweiterungskarte für die EonStor GS Familie, um die Kapazitätserweiterung zu verdoppeln. Diese neuen Verbesserungen helfen Kunden, die Leistungs- und Kapazitätsanforderungen zu erfüllen, die sich aus dem Datenwachstum ergeben, dem sich Unternehmen heute und morgen stellen müssen.



EonStor DS 3000U, die nächste Generation der bewährten EonStor DS 3000-Serie von Infortrend, steht nun mit der Unterstützung der neuesten 12Gb / s SAS-Schnittstelle auf der Laufwerksseite zur Verfügung, um den Mainstream-Storage-Trend nachzukommen. Vielen der Infortrend-Speicherlösungen wurde auch 12 GB / s SAS-Unterstützung hinzugefügt. Damit können Unternehmensrechenzentren die aufregende Geschwindigkeit von 12 Gb / s nutzen und damit Systemengpässe eliminieren.



Infortrend stellt auch Kapazitäts-Skalierbarkeit auf eine ganz neue Ebene, indem sie eine optionale Erweiterungskarte für seine EonStor GS Familie anbietet .Benutzer haben nun die Wahl einen zweiten Satz von Erweiterungsgehäusen anzuschließen, so dass sich die Anzahl der gesamten JBOD-Verbindungen verdoppeln kann, die die doppelte Kapazitätsskalierbarkeit bieten. Zum Beispiel kann EonStor GS 3000, die bisher bis zu 445 Laufwerke über eingebaute Erweiterungsports unterstützt, nun mit einem zusätzlichen Satz von Erweiterungsgehäusen (420 Laufwerke) verbunden werden, um die Gesamtkonnektivität für 865 Laufwerke für alle Arten von Backup- und Archivierungsanforderungen zu ermöglichen.



"Im heutigen, sich schnell verändernden Geschäftsumfeld kämpfen die Unternehmen ständig mit zwei Problemen mit ihren Speichersystemen - Geschwindigkeit und Kapazität .Aus diesem Grund stellt Infortrend diese Erweiterungen vor und wird auch weiterhin zukunftsweisende Technologien in unsere Storage-Lösungen integrieren, um Kunden dabei zu helfen, sich mit den heute und zukünftig entwickelnden Anforderungen auseinander zu setzen", sagte Thomas Kao, Senior Direktor Produktplanung bei Infortrend.



Klicken Sie hier (http://www.infortrend.com/global/products/families/GS/3000) für mehr über EonStor DS 3000U und hier (http://infortrend.com/global/products/families/GS) für die ganze EonStor GS Familie.



Über Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) entwickelt und fertigt seit 1993 Speicherlösungen. Mit einem starken Schwerpunkt auf Inhouse-Design, Test und Fertigung bietet Infortrend Storage Leistung und Skalierbarkeit mit den neuesten Standards, benutzerfreundlichen Datendiensten, persönlichen After-Sales-Support und unerreichter Wertschöpfung. Weitere Informationen finden Sie unter www.infortrend.com



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc., andere Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.



Infortrend Europe Ltd. Agnieszka Wesolowska Tel:+44-1256-305-220 E-mail: marketing.eu@infortrend.com



OTS: Infortrend Technology, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118442.rss2