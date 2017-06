Basel - Der diesjährige Helvetia-Kunstpreisträger Andriu Deplazes präsentiert sein Schaffen an der LISTE - Art Fair Basel in einer Soloausstellung. Darin zeigt er seine persönliche Bildwelt, sinnliche Gemälde mit kunsthistorischen Referenzen. Deplazes" Werke sind während der gesamten Dauer der internationalen Messe für junge Kunst vom 13. bis 18. Juni 2017 zu sehen.

An der LISTE - Art Fair Basel sind diese Woche Werke von jungen, aufstrebenden Kunstschaffenden zu sehen. Einer dieser Kunstschaffenden ist Andriu Deplazes (*1993). Der Absolvent des Bachelor-Studiengangs Bildende Kunst an der Zürcher Hochschule der Künste und diesjähriger Gewinner des Helvetia Kunstpreises präsentiert seine neuesten Werke in einer Soloausstellung. Diese entstand mit kuratorischer Unterstützung von Olivier Kaeser, Co-Direktor am Centre culturel Suisse in Paris. Andriu Deplazes zeigt ...

