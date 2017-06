Nach dem Ausverkauf bei Tech-Aktien sind die Akteure am deutschen Aktienmarkt vorsichtig optimistisch. Der Dax steigt leicht auf dem weiterhin hohen Niveau. Im Fokus stehen BASF, Bayer und Deutsche Bank.

An der Wall Street hat sich der Ausverkauf bei Technologieaktien zu Wochenbeginn fortgesetzt. Nach der Kursrally in den vergangenen Monaten hatten bereits am Freitag deutliche Gewinnmitnahmen in der Branche eingesetzt. Auslöser war unter anderem ein Medienbericht, in dem von Problemen mit einem Chip im neuen iPhone von Apple die Rede war.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,2 Prozent tiefer auf 21.235 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,1 Prozent auf 2429 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,5 Prozent auf 6175 Punkte.

In Frankfurt hatte der Dax am Montag ein Prozent tiefer auf 12.690 Punkten geschlossen. Am Dienstagmorgen steigt das Marktbarometer wieder über die Marke von 12.700 Punkten.

Begleitet von fünf Fachministern trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag auf dem Digitalgipfel in Ludwigshafen (ab 9.15 Uhr) zum Dialog mit Unternehmern und Wissenschaftlern zusammen. In vier Foren geht es um die Vernetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...