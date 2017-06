The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BCFU XETR IE00BYYLVH00 UBS ETFS-BLOOMB.C.CM.DLAA FDL0 EQU USD Y

CT BCFE XETR IE00BYYLVJ24 UBS ETFS-BLOOMB.C.CM.EOHA FON1 EQU EUR Y

CT ECXV XETR DE000A2E4K01 EPIGENOMICS AG Z.VERK. GER0 EQU EUR Y