02.00.0 Zugemailt von / gefunden bei: Schlumberger (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der österreichische Sekt- und Spirituosenhersteller Schlumberger plant in den nächsten Jahren die Errichtung eines neuen, modernen Produktionsstandorts im Burgenland, der gänzlich den Anforderungen der Zukunft entsprechen soll. Damit sichert der Traditionsbetrieb, der in diesem Jahr sein 175-jähriges Jubiläum feiert, die heimische Sektproduktion langfristig ab. Die Firmenzentrale bleibt weiterhin in Wien, sämtliche Mitarbeiter der Produktion werden am neuen Standort übernommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...