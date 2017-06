Der Internationale Währungsfonds hat seine Schätzung für das Wirtschaftswachstum in Italien angehoben. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte seiner Annahme zufolge in diesem Jahr 1,3 % zulegen. Grund sind eine Erholung in der Eurozone und eine förderliche Fiskal- und Geldpolitik. Im April war der IWF in seiner Prognose lediglich von 0,8 % Wachstum ausgegangen. br/>

Italiens Wirtschaft hatte im ersten Quartal doppelt so kräftig zugelegt wie ursprünglich angenommen. Das BIP stieg um 0,4 % zum Vorquartal. Die Regierung strebt fürs Gesamtjahr ein Plus von 1,1 % an.br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info