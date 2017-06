FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Verunsicherung infolge herber Kursverluste bei US-Technologieaktien dürfte am Dienstag am deutschen Aktienmarkt etwas nachlassen. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,22 Prozent höher auf 12 718 Punkte.

Zum Wochenstart war der Index um knapp 1 Prozent gefallen und hatte sich damit etwas weiter von seinem gut anderthalb Wochen alten Rekord bei 12 878 Zählern entfernt. In den USA setzten die Tech-Werte ihren Kursrutsch am Montag zwar fort, dämmten ihre Verluste bis zum Handelsschluss aber ein. Börsianer treibt die Frage um, ob die Verluste lediglich ein zwischenzeitlicher Rückschlag auf hohem Niveau sind oder der Beginn einer größeren Abwärtsbewegung.

Frische Impulse könnten am Dienstag im Verlauf die ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland sowie am Nachmittag die US-Erzeugerpreise liefern./mis/das

