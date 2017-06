Singapur - Für die Ölpreise ist es auch am Dienstag leicht nach oben gegangen. Starke Impulse blieben wie bereits am Vortag aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 48,50 US-Dollar. Das waren 21 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 18 Cent auf 46,26 Dollar.

Dass die Bohraktivitäten in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...