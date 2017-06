Washongton - US-Justizminister Jeff Sessions will dem Geheimdienstausschuss des US-Senats am Dienstag Rede und Antwort über seine möglichen Verbindungen nach Russland stehen. Er selbst habe die Aussage in der Öffentlichkeit gesucht, wurde im Vorfeld aus dem Weissen Haus kolportiert. Er wolle dem amerikanischen Volk seine Sicht auf die Dinge selbst erklären. Sessions ist in den Ermittlungen in der Russland-Affäre seit Wochen handlungsunfähig. Wegen seiner teils nicht offengelegten Kontakte zum russischen Botschafter Sergej Kisljak musste er sich aus Gründen möglicher Befangenheit selbst aus den Ermittlungen zurückziehen.

Sessions, einer der wichtigsten Wahlkampfhelfer Donald Trumps und erzkonservativer früherer US-Senator, sagt nur wenige Tage nach dem früheren FBI-Chef James Comey aus, dessen Entlassung er dem Präsidenten Donald Trump empfohlen hatte. Andere Senatoren hatten zuvor ein Verfahren gegen Sessions wegen Meineids empfohlen, weil dieser unter Eid seine Treffen mit Kisljak verschwiegen hatte.

Ausserdem habe er sich mit der Comey-Empfehlung ...

