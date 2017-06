FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport hat im Mai am Rhein-Main-Drehkreuz deutlich mehr Passagiere befördert und dabei besonders von einem starken Plus bei Inlandsflügen profitiert. Auch an den internationalen Flughäfen, an denen das Unternehmen beteiligt ist, ging es vergangenen Monat teils kräftig nach oben.

Insgesamt stieg das Passagieraufkommen in Frankfurt um 5,7 Prozent auf mehr als 5,6 Millionen Fluggäste, wie die Fraport AG mitteilte. Die inländischen Verbindungen legten, auch wegen einer geringeren Nachfrage im Vorjahr, um 9,3 Prozent zu. Von Januar bis Mai kommt das Unternehmen nun auf ein Passagierwachstum von 4,3 Prozent.

Das Cargo-Aufkommen stieg im Mai in Frankfurt um 5,1 Prozent und im Jahresverlauf um 4,8 Prozent.

An den internationalen Flughäfen verzeichnete der Betreiber in der Türkei am Airport Antalya einen rasanten Zuwachs von 38,3 Prozent auf 2,6 Millionen Fluggäste. Ebenfalls positiv entwickelten sich laut Fraport die Flughäfen in St. Petersburg (Russland) mit einem Wachstum von 26 Prozent auf rund 1,4 Millionen Fluggäste und der chinesische Flughafen Xi'an mit einem Plus von 14,0 Prozent auf rund 3,4 Millionen Passagiere.

Die 14 griechischen Flughäfen erreichten im Mai - dem ersten vollen Monat seit der Übernahme und Konsolidierung der Flughäfen durch Fraport - ein Wachstum von insgesamt 7,4 Prozent auf rund 2,6 Millionen Passagiere.

June 13, 2017

