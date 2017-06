Auf der Games-Konferenz E3 hat Microsoft angekündigt, dass am 7. November ein Nachfolgemodell der Spielekonsole Xbox One auf den Markt kommen wird. Das Gerät war zuvor unter dem Arbeitstitel Scorpio (Codename) thematisiert worden. Die Konsole wird als Xbox One X vertrieben, was eventuell etwas verwirrend klingt, da schon die Xbox One S verkauft wird. Die neue Endung könnte den Eindruck erwecken, dass der Unterschied zu den bisherigen Geräten eher gering ist. Mit einem Preis um 500 Euro ist die Neuheit rund 100 Euro teurer als Sonys Playstation 4. Die Präsentation ist recht gut angekommen, sodass wir im Hinblick auf die Verkaufsschancen optimistisch sind. Wir hatten die Microsoft-Aktie im September bei 57,76$ aufgenommen. Die bisherige halbe Position kannkomplettiert werden, und zwar per Kauflimit bei 69,50 $.br/>

