Tokio (ots/PRNewswire) - Die gemeinnützige, rechtsfähige Hakuho-Stiftung mit Sitz in Tokio, Japan, nimmt seit dem 9. Juni Bewerbungen für das 13. Hakuho Japanese Research Fellowship entgegen.



Ziel



Mit dem Ziel der weiteren Vertiefung der Grundlagen internationaler Forschung über Japan und eines tieferen Verständnisses des Landes lädt das Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship führende internationale Wissenschaftler nach Japan ein, um vor Ort Forschungsvorhaben über die japanische Sprache, japanische Sprachvermittlung, japanische Literatur und japanische Kultur durchzuführen.



Förderfähige Forschungsthemen



Forschung über japanische Sprache, japanische Sprachvermittlung, japanische Literatur und japanische Kultur



Teilnahmeberechtigte Wissenschaftler



Wissenschaftler aus den Themenbereichen japanische Sprache, japanische Sprachvermittlung, japanische Literatur oder japanische Kultur mit Wohnsitz außerhalb Japans, welche sämtliche der unten aufgeführten Kriterien erfüllen.



- Zugehörigkeit zu einer Hochschul- oder Forschungseinrichtung (dazu gehören Postdoktoranden, außerordentliche Professoren und Lehrbeauftragte) oder ein entsprechender Forschungs- und Bildungshintergrund. - Stipendiat oder Wissenschaftler mit Doktorgrad (einschließlich Verleihung bis spätestens 31. Dezember 2017) und umfangreichem Forschungs- oder Bildungshintergrund - Ausreichende japanische Sprachkenntnisse zur Durchführung von Forschungen auf Japanisch - Nicht-japanischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz außerhalb Japans oder japanischer Staatsangehöriger, welcher mindestens 10 Jahre außerhalb Japans wohnhaft und in seinem Aufenthaltsland in der akademischen Gemeinschaft aktiv war - Bereitschaft, sich während der gesamten Stipendienzeit kontinuierlich in Japan aufzuhalten und an den von der Stiftung organisierten Versammlungen zur Forschungsberichterstattung teilzunehmen.



Anmerkungen:



- Es werden keine Bewerbungen für Promotionsvorhaben gesucht. - Von Bewerbern, bei denen die Verleihung des Doktorgrades noch aussteht, wird eine schriftliche Bestätigung des Betreuers verlangt, dass der Titel bis spätestens 31. Dezember 2017 verliehen wird. - Da die Forschungsberichterstattung und sonstige Kommunikation mit dem Stiftungssekretariat ausschließlich auf Japanisch stattfindet, ist ein entsprechendes Sprachniveau auf Japanisch Voraussetzung. - Bewerben dürfen sich auch Personen, die in der Vergangenheit bereits Unterstützung für ein Forschungsvorhaben vor Ort erhalten haben.



Umfang der Unterstützung



Die folgenden, zur Durchführung eines Forschungsvorhabens in Japan notwendigen, Kosten werden für die Stipendiaten übernommen.



- Flugkosten: Hin- und Rückflug in der Economy Class - Umzugsbeihilfe: 350.000 Yen - Lebenshaltungskosten und Forschungsausgaben: 350.000 Yen monatlich - Wohngeld: Bis zu 150.000 Yen monatlich (tatsächlich anfallende Kosten; gegen Vorlage von monatlichen Nachweisen) - Internationale Kranken- und Unfallversicherung



Zusätzlich zahlt die Hakuho-Stiftung der gastgebenden Einrichtung eine Kooperationsgebühr für die Nutzung von Infrastruktur usw. durch den Stipendiaten.



Stipendienzeitraum: Wahlmöglichkeit zwischen dem folgenden langen (1 Jahr) oder kurzen (6 Monate) Zeitraum Lang (1 Jahr): 1. September 2018 - 31. August 2019 Kurz (6 Monate): 1. September 2018 - 28. Februar 2019 (1. Durchgang) oder 1. März - 31. August 2019 (2. Durchgang)



Zeitplan Bewerbungszeitraum: 9. Juni - 31. Oktober 2017 Bekanntgabe der Ergebnisse: Anfang März 2018 (angestrebt) Stipendienzeitraum: 1. September 2018 - 31. August 2019 (langer Zeitraum: 1 Jahr; kurzer Zeitraum: 6 Monate)



Bewerbungsratgeber (herunterzuladen von den folgenden Webseiten) Japanische Seite: http://www.hakuhofoundation.or.jp/program/tabid/153/Default.aspx Englische Seite: http://www.hakuhofoundation.or.jp/english/program/ta bid/196/Default.aspx (http://www.hakuhofoundation.or.jp/english/program/tabid/196/Default.aspx)



Informationen zur Hakuho-Stiftung



Die Hakuho-Stiftung wurden 1970 anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Hakuhodo Inc. ins Leben gerufen. Seit April 2011 ist sie in Folge der Einführung neuer Regelungen über gemeinnützige Einrichtungen als gemeinnützige, rechtsfähige Stiftung anerkannt und ist als solche tätig.



Mit dem Ziel der Förderung reicher menschlicher Qualitäten bei den Kindern, welche die Führer von Morgen sein werden, unterstützt die Hakuho-Stiftung Bildung für Kinder insbesondere in den Bereichen Sprache und Kultur durch Initiativen wie den Hakuho Award für herausragende Erzieher, Hakuho Research Grant für kindliche Bildung, Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship und Hakuho Scheme für ein weltweites japanisches Sprachnetzwerk für Kinder.



URL: http://www.hakuhofoundation.or.jp/english/tabid/187/Default.aspx



Pressekontakt: Scott Macdonald Sekretariat Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship (c/o e-side, Inc.) Tel: +81-3-6435-8140 Fax: +81-3-6435-8790 E-Mail: ip-office@hakuhofoundation-ip.jp