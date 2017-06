"Effiziente Sammel- und Recyclingsysteme können das Littering reduzieren und sind damit eine Strategie gegen die Meeresverschmutzung", sagt Dr. Isabell Schmidt, IK-Referentin für Umwelt und Nachhaltigkeit im Forum PET. Dies sei aber bei weitem nicht die alleinige Lösung für das höchst komplexe Problem. Denn wenngleich PET-Flaschen auf Bildern besonders häufig zu sehen sind, stammt die Belastung in den Meeren aus den unterschiedlichsten Quellen - von ausgedienten Fangnetzen der Fischereiwirtschaft bis zum Abrieb von Autoreifen. So komplex die Ursachen sind, so vielschichtig müssen auch die Lösungen sein. Bei PET-Getränkeflaschen gilt es, den Materialkreislauf durch die Sammlung und das Recycling von PET-Getränkeflaschen weltweit weiter zu schließen.

