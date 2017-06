Panama möchte in Zukunft auf diplomatischer Ebene enger mit China kooperieren. Als Konsequenz werden deswegen die Beziehungen zu Taiwan auf Eis gelegt. Das gilt als Voraussetzung, um mit China zusammenzuarbeiten.

Erfolg für Peking, Niederlage für Taipeh: Panama wird diplomatische Beziehungen mit China eingehen und dafür die mit Taiwan aufgeben. Dies sei "der korrekte Weg" für das Land, sagte der panamaische Präsident Juan Carlos Varela am Montag in einer Fernsehansprache. In einer gemeinsam mit China herausgegebenen Erklärung hieß es, beide Länder würden sich gegenseitig anerkennen und Beziehungen ...

