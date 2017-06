DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Trump ist wegen des Verdachts auf Bereicherung im Amt laut AFP durch zwei Generalstaatsanwälte verklagt worden. Die obersten Strafverfolger des US-Bundesstaats Maryland und der Hauptstadt Washington werfen Trump vor, das Präsidentenamt in verfassungswidriger Weise für seine geschäftlichen Interessen zu missbrauchen. Nie zuvor in der US-Geschichte habe es einen Präsidenten gegeben, der sich wie Trump weigere, "sich in angemessener Weise von seinen Beteiligungen loszusagen", erklärte der Generalstaatsanwalt des Hauptstadtbezirks District of Columbia, Karl Racine. Er warf Trump einen "eklatanten" Verfassungsverstoß vor.

Derweil erwägt Trump nach Angaben eines Vertrauten, nach Ex-FBI-Chef James Comey auch den in der Russland-Affäre eingesetzten Sonderermittler Robert Mueller zu entlassen. Trump ziehe in Betracht, "die Sonderermittlung vielleicht zu beenden", sagte Trumps Freund Christopher Ruddy. Persönlich würde er dies jedoch für einen "sehr großen Fehler" halten, fügte Ruddy hinzu. Ein Vertreter des Weißen Hauses sagte, Ruddy spreche nur "für sich selbst" und nicht für die Trump-Regierung.

Ein US-Berufungsgericht hat indes die Durchsetzung des Einreiseverbots von Trump abermals blockiert. Trump hatte per Dekret ein Einreiseverbot für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern verhängt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai

DIVIDENDENABSCHLAG

Foris AG: 0,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Mai HVPI PROGNOSE: +2,0% gg Vj vorläufig: +2,0% gg Vj zuvor: +2,6% gg Vj -GB 10:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,7% gg Vj -DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni PROGNOSE: +21,5 Punkte zuvor: +20,6 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +85,0 Punkte zuvor: +83,9 Punkte -US 14:30 Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 im Volumen von 2 Mrd bis 3 Mrd EUR 11:00 IT/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2020 im Volumen von 2,0 Mrd bis 2,5 Mrd EUR Auktion 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2024 im Volumen von 2,5 Mrd bis 3,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.428,90 0,10 Nikkei-225 19.893,39 -0,08 Schanghai-Composite 3.151,25 0,36 DAX 12.690,44 -0,98% DAX-Future 12.704,00 -0,56% XDAX 12.705,48 -0,56% MDAX 25.147,92 -1,03% TecDAX 2.246,84 -2,69% EuroStoxx50 3.543,95 -1,17% Stoxx50 3.181,93 -0,88% Dow-Jones 21.235,67 -0,17% S&P-500-Index 2.429,39 -0,10% Nasdaq-Comp. 6.175,46 -0,52% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,13% +16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick - Mit einer leichten Erholung zum Handelsstart rechnen Händler am Dienstagmorgen an den Aktienmärkten. Vor der mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheidung am Mittwochabend dürfte es keine großen Neu-Positionierungen mehr geben. Die Verkaufswelle über die US-Technologiewerte habe sich abgeschwächt, nun dürften sich auch die Kurse in Europa beruhigen. In den USA tendierte der marktbreite S&P-500-Index bereits seitwärts, ebenso die Anleihe- und Devisenmärkte. "Der Schreck vom Freitag hat nachgelassen, allerdings ist jetzt zu beobachten, dass alle bestehenden Positionen und Aktienbewertungen neu hinterfragt werden", sagt ein Händler. Daher seien auch weiter kräftige Rotationen zwischen Branchen und Einzelaktien möglich. Der DAX dürfte sich um 12.700 Punkte stabilisieren.

Rückblick: Schwach - Der Einbruch der großen US-Technologieaktien an Wall Street hat einen Wirbelsturm an Europas Börsen ausgelöst. Der Stoxx-Index der europäischen Technologie-Aktien brach um 3,6 Prozent ein. Angesichts der bevorstehenden US-Zinserhöhung bei gleichzeitiger historischer Überbewertung der Aktien plus einer negativen Studie von Goldman Sachs zur Branche seien die Dämme gebrochen, hieß es. Abverkauft wurden in Europa vor allem Chip-Werte. So brachen STMicro um 8,9 Prozent ein und ASML um 3,9 Prozent. Selbst nur entfernt als Technologiewerte einzuordnende Aktien wie Logitech verloren 6,6 Prozent. Für Softwarefirmen wie Atos ging es 4,6 Prozent und für Sage 1,8 Prozent nach unten. Für keine erkennbare Bewegung an der Pariser Börse sorgte der Wahlsieg der Partei von Präsident Emmanuel Macron in der ersten Runde bei der Parlamentswahl in Frankreich. Der CAC-40-Index gab um 1,1 Prozent nach und lag damit auf Linie mit den übrigen Börsen.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Verlierer im DAX waren Infineon, für die es 4,8 Prozent nach unten ging. SAP verloren 3,6 Prozent, Siemens 2,4 Prozent. Der Ausverkauf wurde auch dazu genutzt, um bei Versorgern Gewinne mitzunehmen: Für Eon ging es 1,5 Prozent nach unten, RWE gaben um 1,4 Prozent nach. Gegen den Trend stiegen Adidas, für die es nach einer Kaufempfehlung der DZ um 1,4 Prozent nach oben ging. Dem Abwärtstrend konnten sich auch die Autoaktien im DAX entziehen. K+S stiegen um 4 Prozent. Uralkali und Belarus wollen über eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit sprechen. Das könnte die Preise in der Branche stabilisieren. Im SDAX zogen Hornbach Holding um 2,8 Prozent an. Die Gruppe hat den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Daneben kam es im SDAX zum Abverkauf von einzelnen Nebenwerten - Bet-at-Home verloren 11,6 Prozent und Hypoport 6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): +0,1% auf 12.705 Punkte

Von einem lebhaften nachbörslichen Handel berichtete ein Händler. Es habe viele Bewegungen in Einzelwerten gegeben, jedoch nur wenige Unternehmensmeldungen. Die Umsätze seien recht hoch gewesen, wobei sich das Geschehen vor allem auf die Nebenwerte konzentriert habe, ergänzte der Teilnehmer.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Die Abgaben bei den Technologiewerte haben erneut auf der Stimmung gelastet. Nach dem Absturz am Freitag ging es weiter nach unten, jedoch mit gebremstem Tempo. Daneben stand auch die Sitzung der Fed im Blickpunkt, die am Mittwoch ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird. Zwar gilt eine Leitzinserhöung um 25 Basispunkte als ausgemachte Sache, doch die begleitenden Aussagen könnten noch für Überraschungen sorgen, so ein Beobachter. Apple verloren weitere 2,5 Prozent, Amazon 1,4 Prozent, Alphabet 0,9 Prozent, Netflix 4,2 Prozent und Facebook 0,8 Prozent. GE stiegen um 3,6 Prozent und waren größter Dow-Gewinner. Nach 16 Jahren an der Spitze des Unternehmens gibt Jeff Immelt am 1. August sein Amt als CEO ab. Zum Nachfolger hat der Konzern John Flannery ernannt. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren Probleme, den Gewinn zu steigern. Die US-Anleihen litten unter der Aussicht auf steigende Zinsen und gaben leicht nach. Für die Rendite zehnjähriger Titel ging es um 1 Basispunkt auf 2,21 Prozent nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1193 -0,1% 1,1206 1,1202 EUR/JPY 123,14 -0,0% 123,17 123,05 EUR/CHF 1,0849 -0,0% 1,0853 1,0853 GBP/EUR 1,1307 -0,0% 1,1311 1,1311 USD/JPY 110,02 +0,1% 109,91 109,85 GBP/USD 1,2657 -0,2% 1,2676 1,2676

Der Euro gab zwischenzeitliche Gewinne, die ihn bis 1,1232 Dollar geführt hatten, wieder ab und lag im späten US-Handel mit 1,1204 Dollar knapp über dem Niveau vom Freitagabend. Die entscheidenden Impulse für den Devisenmarkt könnten die im Verlauf der Woche anstehenden Sitzungen der Notenbanken in den USA, Japan und Großbritannien liefern. Diese könnten jedoch nach Einschätzung von Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann auch wieder das alte Schema zeigen: Kommen und gehen und keine nachhaltigere Wirkung hinterlassen.

Die politische Unsicherheit in Großbritannien belastet das britische Pfund weiterhin. Am Morgen neigt die britische Währung im asiatisch geprägten Geschäft zur Schwäche. Regierungsbildung und die Art des Brexits seien angesichts der Mehrheitsverhältnisse schwierig, sagt ein Devisenhändler in Sydney. Insbesondere zwischen den möglichen Koalitionären der Tories und der DUP existierten signifikante Unterschiede über einen harten bzw. weichen Brexit. Händler sprechen von einer schwachen Regierung in Kombination mit einem hohen Leistungsbilanzdefizit und steigenden Zinsdifferenzen gegenüber den USA. Laut CBA sprechen diese Umstände nicht für das Pfund.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,27 46,08 +0,4% 0,19 -18,5% Brent/ICE 48,50 48,29 +0,4% 0,21 -17,5%

Die Ölpreise legten nach den deutlichen Abgaben der Vorwoche leicht zu, konnten aber deutlichere Gewinne aus dem Handelsverlauf nicht behaupten. Im Vorfeld neuer Daten im Wochenverlauf habe Zurückhaltung geherrscht, hieß es. So wird am Dienstag die Opec ihren Monatesbericht vorlegen, gefolgt vom Ölmarkt-Monatsbericht der Internationalen Energieagentur am Mittwoch. "Auf einem Niveau von 45 Dollar sieht der Ölpreis allerdings überverkauft aus", sagte Jameel Ahmad von FXTM. Für WTI ging es um 0,6 Prozent auf 46,08 Dollar nach oben. Brent verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 48,29 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,08 1.264,98 +0,1% +1,11 +10,0% Silber (Spot) 16,91 16,82 +0,5% +0,09 +6,2% Platin (Spot) 947,00 942,50 +0,5% +4,50 +4,8% Kupfer-Future 2,62 2,62 +0,1% +0,00 +4,0%

Der Goldpreis reduzierte sich den vierten Handelstag in Folge. Hier belastete die Erwartung steigender Zinsen in den USA. Die Feinunze kostete zum US-Settlement 1.269 Dollar, ein Minus von 0,2 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-FISKALPOLITIK

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze vor Beginn der Sommerpause im August gedrängt.

G7

Beim Treffen der Umweltminister aus den sieben führenden Industriestaaten (G7) haben die USA eine gemeinsame Erklärung zum Pariser Klimaabkommen verweigert: Mit Ausnahme Washingtons bekannten sich die übrigen G7-Mitglieder zum Abschluss des Treffens in Bologna zur Umsetzung der Klimavereinbarung von Paris.

ATOMPOLITIK JAPAN

Mehr als sechs Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima hat ein japanisches Gericht die Wiederinbetriebnahme zweier Atomreaktoren genehmigt. Die Reaktoren 3 und 4 des Atomkraftwerks Genkai im Südwesten Japans dürften nach dem Gerichtsurteil wieder ans Netz gehen.

INNENPOLITIK NIEDERLANDE

Fast drei Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden sind die Koalitionsverhandlungen auch im zweiten Anlauf gescheitert. Nach dem Scheitern der Gespräche könnte Ministerpräsident Mark Rutte nun versuchen, eine Minderheitsregierung zu bilden - oder Neuwahlen ansetzen.

INNENPOLITIK RUSSLAND

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny muss für 30 Tage in Haft. Ein Moskauer Gericht verurteilte den bekannten Oppositionellen, weil er zu landesweiten Protesten gegen Russlands Staatschef Wladimir Putin aufgerufen hatte.

BEZIEHUNGEN CHINA - PANAMA

Panama hat seine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen und stattdessen Beziehungen zur Volksrepublik China aufgenommen.

BREXIT

Nach der Wahl in Großbritannien hängt der Beginn der Brexit-Verhandlungen in der Schwebe: EU-Vertreter und die britische Regierung konnten sich nicht auf einen Termin einigen, wie EU-Diplomaten mitteilten.

In Großbritannien führen konservative Regierungsmitglieder einem Zeitungsbericht zufolge mit Politikern der oppositionellen Labour-Partei geheime Gespräche über einen "weichen" Brexit. Wie der Daily Telegraph berichtet, sind an den Gesprächen mehrere hochrangige Minister aus dem Kabinett von Premierministerin Theresa May beteiligt. May strebt eigentlich einen "harten" Brexit an.

CONSTANTIN MEDIEN

will die aus einer Kapitalerhöhung von Highlight Communications (HLC) resultierende Verwässerung ihrer Beteiligung an der schweizerischen Gesellschaft nicht hinnehmen. Sie kündigte an, gerichtlich gegen die Durchführung der Kapitalerhöhung vorzugehen.

FRAPORT

Der Flughafenbetreiber hat im Mai am Rhein-Main-Drehkreuz deutlich mehr Passagiere befördert und dabei besonders von einem starken Plus bei Inlandsflügen profitiert. Auch an den internationalen Flughäfen, an denen das Unternehmen beteiligt ist, ging es vergangenen Monat teils kräftig nach oben.

ZALANDO

Der Modehändler will 17.000 eigene Aktien über die Börse zurückkaufen. Auf Basis des letzten Schlusskurses entspricht dies einem Gesamtwert von rund 0,73 Millionen Euro. Die Aktien sollen im Zeitraum vom 13. bis 22. Juni zurückgekauft und lediglich für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme verwendet werden.

UBER

In der Führungskrise beim US-Taxidienst Uber steht eine weitere Veränderung an: Chief Business Officer Emil Michael, einer der engsten Vertrauten von CEO Travis Kalanick, hat das Unternehmen verlassen.

IPO/ALTICE

Die US-Tochter des Kabelnetzbetreibers Altice NV hat ihren Börsengang auf den Weg gebracht. Der Ausgabepreis soll zwischen 27 und 31 US-Dollar je Aktie liegen.

