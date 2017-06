Die Apple-Aktie war am Freitag in New York um fast vier Prozent gefallen. Hintergrund war ein Bericht, wonach der kalifornische Konzern mit seinem neuen iPhone im Vergleich zu Rivalen technisch ins Hintertreffen geraten könnte. Vielen Fachleuten ist das neue Modell zu langsam. Investoren an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...