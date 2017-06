Auf der führenden Branchenkonferenz werden 12 Breakout-Sitzungen zu drei Themenbereichen stattfinden. Außerdem erwarten Sie beeindruckende Keynote-Redner, die einmalige Einblicke geben werden, wie lebensrettende neue Behandlungsmöglichkeiten sicher und effizient entwickelt werden.

Medidata, der führende globale Anbieter von Cloud-basierter Technologie und Datenanalysen für klinische Forschung, gab heute bekannt, dass am 21. Juni die Medidata NEXT-Konferenz in Berlin stattfinden wird eine der wichtigsten Veranstaltungen für Pharmaunternehmen und Forschungsinstitute.

Nach dem großen Erfolg von Medidata NEXT Angang des Monats in Basel, bietet Medidata NEXT Berlin eine beeindruckende Agenda mit inspirierenden Keynote-Rednern und einer guten Mischung aus 12 Breakouts zu drei Themenbereichen: Planung von Studien und Unterstützung der Standorte, Durchführung der Studien Beteiligung von Patienten und Nutzung von Data Analytics zur Verbesserung von Ergebnissen.

Zu den Keynote-Rednern gehören:

Cornelia Yzer, bis 2016 Senatorin für Wirtschaft, Technologie und Forschung des Landes Berlin und ehemalige Hauptgeschäftsführerin des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller (vfa)

Steve Nabarro, Cancer Research UK

Tarek Sherif, CEO und Mitgründer von Medidata

"Medidata NEXT bietet ein wirklich anregendes Forum für die neuesten Trends bei der klinischen Entwicklung sowie Einblicke wie Best Practices, Technologie, Daten und Biowissenschaften sich auf neue Weise überschneiden", so Christian Hebenstreut, Geschäftsführer EMEA, Medidata. "Unsere Kunden und Partner sind führend bei medizinischen Innovationen sie verändern die Zukunft der Medizin und wir sind stolz, dass die integrierte Cloud-Plattform von Medidata diese Zusammenarbeit branchenweit unterstützt und die Bereitstellung notwendiger neuer Therapien für die Patienten erleichtert."

Am Vortag der Konferenz sind die alle Teilnehmer eingeladen, am ganznächtlichen Hackathon teilzunehmen. Das Ziel des Events ist das Überwinden von Barrieren für die Medikamentenentwicklung bei klinischen Studien. Das Gewinnerteam wird seine Lösung live auf der Bühne der NEXT-Konferenz vorstellen.

Die Registrierung für Medidata NEXT Berlin ist kostenlos, besuchen Sie hierzu einfach medidatanext.com.

Medidata im Netz

Immer auf dem laufenden: Unser Blog Geeks Talk Clinical

Folgen Sie uns auf Twitter: @Medidata

Finden Sie uns auf LinkedIn

Über Medidata

Medidata definiert die Entwicklung von Arzneimitteln und medizinischen Geräten neu, indem es die branchenführenden Cloud-basierten Lösungen für die klinische Forschung bereitstellt. Mit fortschrittlichen Anwendungen und intelligenten Datenanalysen hilft Medidata, die wissenschaftlichen Ziele der Kunden im Bereich Biowissenschaften weltweit voranzutreiben. Zu den Kunden gehören mehr als 850 globale Pharmaunternehmen, innovative Firmen für Biotechnologie, Diagnose und Geräte, führende akademische Kliniken sowie Auftragsforschungsinstitute.

Medidata Clinical Cloud hebt klinische Studien auf ein neues Qualitäts- und Effizienzniveau, wodurch es unseren Kunden möglich ist, besser begründete Entscheidungen früher und schneller zu treffen. Unsere einmaligen Daten-Assets für die klinische Forschung bieten tiefe Einblicke, die den Weg für zukünftiges Wachstum ebnen. Die Medidata Clinical Cloud ist die Technologielösung, die klinische Forschungen für 18 der 25 führenden globalen Pharmaunternehmen unterstützt. Sie wird außerdem von 18 der 25 führenden Entwicklern medizinischer Geräte verwendet von der Studienentwicklung und -planung über die Ausführung bis hin zur Verwaltung und Berichterstellung.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170612006341/de/

Contacts:

Medien:

Medidata Solutions

Erik Snider, +1-646-362-2997

esnider@mdsol.com