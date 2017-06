Wenn man an autonome Fortbewegung denkt, wird man diese in erster Linie mit Autos in Verbindung bringen. Hier scheint Tesla (WKN:A1CX3T) der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Damit könnte der US-Autobauer besonders stark von diesem Trend profitieren.



Da die autonome Fortbewegung aber nicht nur auf Automobile beschränkt ist, sollten Anleger auch abseits der Autobranche nach Profiteuren dieser neuen Technologie Ausschau halten. Ich glaube zum Beispiel, dass die Lufthansa (WKN:823212) noch stärker von selbstfliegenden Flugzeugen profitieren könnte als Tesla von selbstfahrenden Autos.

Die großen Problemfelder der Lufthansa

Wie ich zu dieser Annahme komme? Nun, lass uns zunächst einen Blick auf die größten Problemfelder der Lufthansa werfen. Zum einen wäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...