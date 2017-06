Zürich - Wer bei der Anschaffung eines neuen Autos die Wahl zwischen Verbrenner und Batterie-Auto hat, der würde sich gerne schon heute für einen Elektroflitzer entscheiden - wären da nicht die unübersichtliche Ladeinfrastuktur und die begrenzte Reichweite. Die Anschaffungskosten für ein E-Auto spielen indes nur noch eine untergeordnete Rolle. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Internetvergleichsdienstes comparis.ch hervor.

Herr und Frau Schweizer haben beim Thema Mobilität auf Zukunftsmodus umgestellt. Geht es nach ihnen, sollen Feinstaub, Stickoxide und CO2 aus dem Verkehr gezogen werden - Elektroautos können ihrer Meinung nach einen bedeutenden Beitrag dazu leisten. Damit sich der saubere Antrieb schnell durchsetzen kann, verlangt jeder Zweite, dass Bund und Kantone die E-Mobilität gezielt fördern. Jeder Vierte meint, eine Förderung müsse zumindest geprüft werden und nur gerade 10 Prozent sagen, der Staat solle sich aus diesem Thema raushalten.

«Die Bevölkerung scheint in der Elektromobilität eine Chance für gesündere Luft zu sehen. Jetzt braucht es die dringend benötigte Ladeinfrastruktur. Bund, Kantone und Städte müssen gemeinsam mit den Autoimporteuren und der Stromwirtschaft dafür sorgen, dass Elektromobilität schnell alltagstauglich und flächendeckend möglich wird», kommentiert Harry H. Meier, Automobil-Experte bei comparis.ch die Umfrage. Und weiter: «Das aktuell bestehende Ladenetz ist zwar eines der am besten ausgebauten Europas - aber rein privat organisiert. Dadurch mangelt es an Koordination, was wiederum zu einem unüberschaubaren Flickenteppich an E-Tankstellen führt».

Schweizer würden elektrifizierte Autos kaufen

Dass die saubere Elektromobilität schon bald im Alltag den Durchbruch erleben könnte, darauf deuten die Kaufabsichten der Umfrageteilnehmer hin. Jeder Zweite ist dem Kauf eines Elektroautos gegenüber aufgeschlossen. Stünden sie vor der Wahl, würden sich 16 Prozent aller Befragten heute schon explizit für ein solches entscheiden. Ein Drittel gibt an, sich zumindest «vermutlich» für den Kauf eines Stromers auszusprechen.

Auf der anderen Seite ...

