flatex Morning-news

Marktüberblick

Nach der letzten Bewegung mit neuen Allzeithochs kommt nun kurz vor dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch die Ernüchterung und die Zurückhaltung der Käufer. An der Technologiebörse NASDAQ geht der Leitindex NASDAQ100 den zweiten Handelstag in Folge mit Verlusten aus dem Handel. Auch der Dow Jones und S&P500 schlossen mit roten Vorzeichen. Die Verluste der Technologiebörse NASDAQ könnten zusehends auch auf den restlichen Markt abfärben. Die europäischen Börsen beendeten den Montag überwiegend mit Verlusten. Neben dem europäischen Leitindex EuroStoxx 50, der mit einem Minus von 1,17 Prozent bei 3.543,95 Punkten aus dem Handel ging, überwogen die Verluste auch in Mailand (FTSE MIB), Madrid (IBEX35) und Paris (CAC40). Der FTSE100 in London manövrierte sich mit einem Tagesverlust von 0,21 Prozent beinahe an die Spitze der europäischen Indizes, was für Euro-Investoren bedingt durch ein schwächer tendierendes Pfund jedoch nicht zu Freudentänzen führen sollte. Ohnehin wirkt der Brexit-Kurs der Regierung in London nach der Wahrschlappe von Theresa May ein wenig desaströs. Der Termin (19. Juni) für den Start der Brexit-Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich (VK) und der EU könnte sich eventuell verschieben. Via Xetra standen bei Deutschen Aktienindex 12.690,44 Punkte auf der Kurstafel. In den nächsten Handelstagen könnten die Handelsvolumina durch den am Freitag bevorstehenden Hexensabbat (großer Verfallstag) anziehen und höhere Volatilität einkehren. Eine Reihe von volkswirtschaftlichen Daten am Dienstag kommen zunächst aus Großbritannien. Um 10:30 Uhr werden zeitgleich Einzelhandels-, Erzeuger- und Verbraucherpreise, sowie die DCLG-Hauspreise für den Mai veröffentlicht. Um 11:00 Uhr werden die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone im Juni publiziert und am Nachmittag werden die US-Erzeugerpreis für den Mai ausgewissen. Die API-Rohöllagerbestandsdaten der Woche aus den USA werden nach US-Börsenschluss um 22:30 Uhr veröffentlicht. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem Ashtead Group Plc (GB), Block H. & R. (US), John Wiley & Sons (US) und Evertz Technologies (CA).

Ausblick DAX

Während die asiatischen Börsen uneinheitlich tendieren, befinden weisen die US-Futures am frühen Morgen auf eine festere Eröffnung schließen.

Der DAX wird besonders in dieser Woche maßgeblich vom großen Verfallstermin (Hexensabbat) an der Terminbörse EUREX am Freitag bestimmt. In der längerfristigen Betrachtung auf Sicht der letzten drei Jahre könnten folgende Wegmarken beschritten werden. Vom alten Rekordhoch vom 10. April 2015 bei 12.390,75 Punkten fiel der DAX bis zum 11. Februar 2016 auf 8.699,29 Punkte zurück. Diese charttechnischen Marken heranziehend, könnten sich für die Bullen übergeordnet Kursziele auf der Oberseite bei 13.260 Punkten, 13.803 Punkten und 14.670 Punkten bieten. Korrekturbewegungen könnten den DAX bis an die nächsten Unterstützungen bei 12.489, 12.390, 11.515 und 11.978 Punkte absinken lassen.

