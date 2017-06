Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tele Columbus von 10,00 auf 11,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zusammengehen des Mobilfunkkonzerns Drillisch mit dem Internet- und Telekomkonzern United Internet dürfte den Wettbewerbsdruck in der Branche kurzfristig lindern, schrieb Analyst Joshua Mills in einer Studie vom Dienstag. Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus, an dem United mit 25 Prozent beteiligt ist, bleibt für ihn strategisch attraktiv und sieht die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme des Unternehmens steigen./gl/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0006 2017-06-13/08:36

ISIN: DE000TCAG172