FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SEAHAWK VENTURES INC. 7SR CA81202R1064
AB/FROM ONWARDS 13.06.2017 08:00 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SEAHAWK VENTURES INC. 7SR CA81202R1064
AB/FROM ONWARDS 13.06.2017 08:00 CET