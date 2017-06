Nach dem Ausbruch der Aktie über die 2015'er Hochs Mitte Mai steckt das Wertpapier von Drillisch in einer regelkonformen Konsolidierung - nun aber erreichten die Notierungen den EMA 50, der möglicherweise als Sprungbrett für weitere Gewinne fungieren könnte.

Lange Zeit hielt sich die Aktie des Telekommunikationsanbieters nach den Crash-Tiefs aus 2008/2009 in einem stetigen und vor allem festen Aufwärtstrend auf - dies brachte die Notierungen bis September 2015 schließlich auf ein Verlaufshoch von 49,60 Euro wieder aufwärts. Erst an dieser Stelle schlug der Wert in eine mittelfristige Konsolidierungsbewegung zwischen 33,20 sowie den zuvor gesteckten Jahreshochs ein, konnte sich aber bereits im Mai dieses Jahres darüber befreien und stieg auf frische Verlaufshochs bei sogar 57,87 Euro an. Doch der dynamische Kursausbruch wurde nur wenig später in einer regelkonformen Konsolidierung wieder abverkauft und ist in dieser Handelswoche abermals an die 50-Tage Durchschnittslinie ...

