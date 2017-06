Nach der Banco Popular (POP) gerät nun auch die span. Liberbank verstärkt unter Marktdruck. Gestern hat die span. Börsenaufsicht bis vorerst 12. Juli Spekulationen auf fallende Kurse der Bank verboten. Die Allianz -Tochter Pimco erwägt aufgrund von Verlusten im Zusammenhang mit dem "Verkauf" von POP, Rechtsmittel einzulegen. Der deutsche Wohnungskonzern Vonovia ließ seine Anteilseigner zwischen der Auszahlung ihrer Dividende in bar (EUR 1,12 je Aktie) oder in Form von neuen Aktien (für je 30,5 Aktien einen neuen Anteilsschein) wählen. Fast die Hälfte (49,86%) der Aktionäre entschied sich gegen die Bardividende und bevorzugte weitere Anteile. Damit spart sich das Unternehmen rund EUR 262 Mio., die nicht in bar ausgeschüttet werden müssen. Intesa Sanpaolo hält heute...

