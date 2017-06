FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht erholt sind die DAX-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Der Juni-Kontrakt notiert im frühen Geschäft 0,1 Prozent fester bei 12.717 Punkten, das Tageshoch liegt bislang bei 12.739,50 und das -tief bei 12.694 Zählern. Umgesetzt wurden bisher 1.100 Kontrakte. Charttechnisch befinde sich der Terminkontrakt auf den DAX damit in einer neutralen Seitwärtsbewegung, heißt es im Handel. Tendenzen seien aus dieser Bewegung noch nicht abzulesen. Angesichts der offenen Optionspositionen zum Juni-Verfall am Freitag seien aber tiefere Kurse in Richtung 12.600 denkbar.

June 13, 2017

