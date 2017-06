Der Palladiumpreis sprang am letzten Freitag in der Spitze um 7% auf 911 $/Feinunze nach oben, nachdem er sich in den Tagen zuvor bereits über der technisch wichtigen Marke 810 $/Feinunze etabliert hatte. Am Terminmarkt folgten die Preise ...

