An der Wall Street gestern bei den Indizes leichte Verluste, der Nasdaq stärker unter Druck, aber dann zum Handelsende diese Verluste doch eingrenzend - das waren die Vorgaben für den asiatischen Handel. Aber in Fernost sehen wir das Widerauftauchen der Risikobereitschaft, nachdem gestern die europäischen Indizes wie der Dax den größten Tagesverlust seit fast einem Monat verbuchten.

Sicher: das war nicht allzu dramatisch beim Dax, zumindest wenn man das mit dem Abverkauf des Nasdaq am Freitag vergleicht. Nun aber, so sieht es zumindest jetzt aus, scheint sich die zwischenzeitliche Panik beim Nasdaq zu legen: nachdem die Herde panisch und ziemlich kopflos in eine Richtung gelaufen war mit extremer Volatilität, hat sich die Dynamik wieder deutlich abgeschwächt. Mit anderen Worten: die Algos relaxen wieder!

Denn die Algos fürchten nichts mehr als Volatiltiät ...

