Anfang des 20. Jahrhunderts begannen in Thailand die ersten Bauern, Milchkühe zu halten. Deutlich vorangetrieben wurde die thailändische Milchwirtschaft mit der Errichtung des "Thai Danish Farm and Training Centre (TDDF)" in Muaklek. Es entstand in Zusammenarbeit zwischen der thailändischen und der dänischen Regierung und hatte das Ziel, die Milchwirtschaft in Thailand zu fördern. Dazu gehörte es, Milchkühe ins Land zu bringen, Milchbauern auszubilden, Farmgebäude zu errichten, moderne Produktions- und Verarbeitungstechnologien bereitzustellen und einen Markt für verarbeitete Milch und Milchprodukte zu schaffen. Diese Organisation wurde 1971 von der thailändischen Regierung übernommen und wird seither unter dem Namen "Dairy Farming Promotion ...

