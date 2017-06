Unter dem diesjährigen Motto "The Pursuit of Colors" präsentiert das Grafe-Design-Center die Trendfarben für 2018. Unter tatkräftiger Mithilfe des bekannten Thüringer Poetry Slammers Andreas In der Au, kurz AIDA, wurde erneut ein kreatives Highlight inszeniert, um die Trendfarben für das kommende Jahr zu entdecken. Er schuf eine spannende Abenteuergeschichte in zwölf Kapiteln, die den Leser Monat für Monat mit auf eine Weltreise nimmt.

"The Pursuit of Colors" ist die aufregende Farben-Jagd des Protagonisten Ben und seiner Weggefährtin Kara nach herausragenden Farbtönen. Schaffen Sie es nicht, alle gesuchten Farben einzufangen, drohen diese für immer aus der Welt zu verschwinden. Ihre Suche führt die beiden Helden dabei nicht nur an faszinierende Orte, sondern auch zu den Farbnuancen für 2018", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...