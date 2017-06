Dr. Johann Overath, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Glasindustrie e. V., ist erfreut, dass so viele Vertreter und Entscheider aus Industrie und Handel der Einladung gefolgt sind: "Dieses Jahr konnten wir 260 Besucher beim Trendtag Glas begrüßen - so viele wie nie zuvor. Darüber freuen wir uns sehr. Denn die Besucherzahlen sind eine Bestätigung für uns. Dafür, dass unser Programm für die Branche von Relevanz ist, dass wir ein weiteres Mal auf eine interessante Location gesetzt haben und dass trotz stetig zunehmender Digitalisierung der persönliche Austausch unverzichtbar ist."

Gesellschaftlicher Wandel prägt Deutschlands Zukunft

Die Keynote hielt in diesem Jahr Zukunftswissenschaftler Professor Dr. Horst Opaschowski mit seinem Vortrag "DeutschlandVision 2030 - Wie wir in Zukunft arbeiten und leben". Darin stellte er zehn Trends für die deutsche Gesellschaft vor. Die aktuelle Ausgangslage ist eine fragile Welt zwischen Terrordrohungen und geopolitischen Risiken, der die Bevölkerung die 3-G-Hoffnungen entgegensetzt: Geld, Gesundheit und Geborgenheit. Insbesondere die jüngere Generation ist nicht pessimistisch, sondern setzt das Wort Zukunft mit Hoffnung gleich. Laut Professor Opaschowski befinden wir uns mitten in einer Ära der Unsicherheit, die durch Krisen verschiedener Couleur geprägt ist. Seine These: Sicherheit wird die neue Freiheit. Aber auch in der Arbeitswelt zeichnen sich klare Trends ab: Die Absolventenzahlen von Universitäten zeigen, dass die Arbeitswelt weiblicher wird. Eine wichtige Säule wird zudem die 50+-Generation, die mit ihrer Berufs- und Lebenserfahrung Beständigkeit und Gelassenheit in die Unternehmen bringt. Die jüngere Generation hingegen ist darauf bedacht, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Leistung und Lebensfreude zu finden. Das durchschnittliche Alter bei der Familiengründung sinkt wieder. Auch wenn die Geburtenrate inzwischen wieder stabiler wird, kann der Wirtschaftsstandort Deutschland nur durch Zuwanderung gesichert werden - bei allen Herausforderungen, die das in sich birgt.

Konsum-Individualisten sind auf dem Vormarsch

Dr. Eike Wenzel, Gründer und Leiter des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung (ITZ), beschäftigt sich mit Megatrends und stellte in seinem Vortrag die Konsumenten von morgen vor. Wichtige Bevölkerungsgruppen, die ab jetzt von Marketing-Abteilungen besonders bedacht werden sollten, sind: Großfamilien aus Mehrgenerationen-Haushalten, Frauen 55plus, Greyhopper (Männer 70+) sowie Konsum-Individualisten. Ihre Gemeinsamkeit ist der Wunsch, off the grid - also autark - leben zu können. Diese Autarkie-Ideen leiten sie unmittelbar aus der Erfahrung mit Vernetzung ab. Denn das Internet ist für sie eine dezentrale Struktur, die ihnen eine möglichst große Autonomie auf Basis jederzeit aufkündbarer Verbindungen verspricht. Laut Wenzel wird in Europa die Individualisierung und das millimetergenaue Matching von Bedürfnis und Produkt weiterhin den Marketing-Erfolg bestimmen - und das wird durch Konsum-Individualisten global beschleunigt. Und dennoch gibt ...

