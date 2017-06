FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist am Dienstag wenig bewegt in den Handel gestartet. Der Future gibt im frühen Geschäft einen Tick auf 165,10 Prozent nach. Das bisherige Tageshoch liegt bei 165,13 und das -tief bei 165,09 Prozent - umgesetzt worden sind bisher knapp 3.500 Kontrakte. Der Bobl-Future fällt um 2 Ticks auf 133,17 Prozent. Im Handel stellt man sich auf ein zurückhaltendes Geschäft im Vorfeld der US-Zinsentscheidung am Mittwoch ein. Im Konsens wird erwartet, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird.

Charttechnisch dominiert beim Bund weiter der Aufwärtstrendkanal. Die bei 163,73 verlaufende Unterstützungslinie ist nach Einschätzung der Helaba vorerst außer Reichweite. Der ZEW-Index sollte am Dienstag keine entscheidenden Impulse setzen. Analysten erwarten im Juni einen Anstieg der Konjunkturerwartungen des ZEW-Indexes auf 21,5 von zuvor 20,6 Punkten. Der Index der Konjunkturlage soll auf 85 von 83,9 gestiegen sein. Unterstützungen im Bund sieht die Helaba bei 164,50 und 163,89, Widerstände bei 165,33 und 165,93.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2017 02:34 ET (06:34 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.