Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Telekom auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Das Zusammengehen des Mobilfunkkonzerns Drillisch mit dem Internet- und Telekomkonzern United Internet dürfte den Wettbewerbsdruck in der Branche kurzfristig lindern, schrieb Analyst Joshua Mills in einer Studie vom Dienstag. In Deutschland bleibe die Deutsche Telekom sein bevorzugter Titel, da sie mit der US-Mobilfunktochter T-Mobile US eine attraktiv bewertete Übernahmeoption vorweisen könne. Dies überwiege das durchschnittliche Wachstum auf dem deutschen Markt./gl/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2017-06-13/09:04

ISIN: DE0005557508