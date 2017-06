NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Aktien von Orange SA von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 17,00 Euro gesenkt. Anders als bei der Kaufempfehlung im Februar gedacht, habe sich das Geschäftsumfeld in Frankreich nicht verbessert, schrieb Analyst Frederic Boulan in einer Studie vom Dienstag. Der Wettbewerb im Mobilfunk nehme zu. Zudem lasse sich eine mögliche Marktkonsolidierung derzeit nur schwer vorhersagen./mis/la

ISIN FR0000133308

AXC0045 2017-06-13/09:15