Gestoppte bzw. gedrehte Serien: DuPont -0,92% auf 82,14, davor 8 Tage im Plus (6,72% Zuwachs von 77,68 auf 82,9), Zalando -4,14% auf 42,985, davor 8 Tage im Plus (6,05% Zuwachs von 42,28 auf 44,84), Mayr-Melnhof -1,67% auf 115,05, davor 7 Tage im Plus (3,59% Zuwachs von 112,95 auf 117), Agrana -2,15% auf 107, davor 6 Tage im Plus (7,05% Zuwachs von 102,15 auf 109,35), Drillisch +0,06% auf 53,32, davor 6 Tage im Minus (-5,26% Verlust von 56,25 auf 53,29), voestalpine -2,22% auf 39,99, davor 5 Tage im Plus (4,1% Zuwachs von 39,29 auf 40,9), Goldman Sachs-0,24% auf 221,91, davor 5 Tage im Plus (4,28% Zuwachs von 213,31 auf 222,44), Philips Lighting -4,31% auf 34,4, davor 5 Tage im Plus (8,17% Zuwachs von 33,23 auf 35,95), Rio Tinto -0,57% auf 3246, davor 4 Tage im Plus (4,87% Zuwachs...

