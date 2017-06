Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Tory-Minister beraten mit Labour-Politikern über "weichen" Brexit - Zeitung

In Großbritannien führen konservative Regierungsmitglieder einem Zeitungsbericht zufolge mit Politikern der oppositionellen Labour-Partei geheime Gespräche über einen "weichen" Brexit. Wie der Daily Telegraph berichtet, sind an den Gesprächen mehrere hochrangige Minister aus dem Kabinett von Premierministerin Theresa May beteiligt. May strebt eigentlich einen "harten" Brexit an - mit Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und einer weitgehenden Beschränkung der Zuwanderung aus der EU.

Termin für Brexit-Verhandlungen in der Schwebe

Nach der Wahl in Großbritannien hängt der Beginn der Brexit-Verhandlungen in der Schwebe: Vertreter der Europäischem Union und der britischen Regierung konnten sich nicht auf einen Termin einigen, wie EU-Diplomaten in Brüssel mitteilten. Eigentlich sollten die Gespräche am kommenden Montag starten. Dieses Datum lasse sich aber wegen der schwierigen Lage der Regierung von Premierministerin Theresa May wohl nicht mehr halten, hieß es.

Koalitionsverhandlungen in den Niederlanden auch im zweiten Anlauf gescheitert

Fast drei Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden sind die Koalitionsverhandlungen auch im zweiten Anlauf gescheitert. Die rechtsliberale VVD von Ministerpräsident Mark Rutte, die sozialliberale D66, die christdemokratische CDA und die linksgrüne Partei GroenLinks verhandelten vergeblich. "Das Ergebnis ist negativ", verkündete der vom Parlament ernannte Vermittler der Gespräche, Herman Tjeenk Willink.

Kreml-Kritiker Nawalny nach landesweiten Protesten zu 30 Tagen Haft verurteilt

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny muss für 30 Tage in Haft. Ein Moskauer Gericht verurteilte den bekannten Oppositionellen, weil er zu landesweiten Protesten gegen Russlands Staatschef Wladimir Putin aufgerufen hatte. Bei den Demonstrationen in Moskau, Sankt Petersburg und anderen russischen Städten wurden auch mehr als 1.500 seiner Anhänger festgenommen.

Golfstaaten: Katar-Blockade betrifft nur Fluggesellschaften aus dem Emirat

In der Krise um das Golfemirat Katar haben die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Bahrain die Regeln der Luftblockade näher erläutert. Wie die Luftfahrtbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate mitteilte, gilt das Landeverbot und die Sperrung des Luftraums nur für Fluggesellschaften aus Katar und in dem Emirat registrierte Flugzeuge. Saudi-Arabien und Bahrain veröffentlichten identische Erklärungen.

Mnuchin drängt auf Anhebung der US-Schuldenobergrenze bis August

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze vor Beginn der Sommerpause im August gedrängt. Zwar habe das Finanzministerium Sicherheitspläne in der Schublade für den Fall, dass der Kongress die gesetzliche Schuldenobergrenze bis dahin nicht anhebt. Allerdings würden die Märkte nicht länger warten wollen. Von daher gelte die Devise: Je früher, desto besser.

Trump-Vertrauter: US-Präsident erwägt Entlassung von Sonderermittler Mueller

US-Präsident Donald Trump erwägt nach Angaben eines Vertrauten, nach Ex-FBI-Chef James Comey auch den in der Russland-Affäre eingesetzten Sonderermittler Robert Mueller zu entlassen. Trump ziehe in Betracht, "die Sonderermittlung vielleicht zu beenden", sagte Trumps Freund Christopher Ruddy im Fernsehsender PBS. Persönlich würde er dies jedoch für einen "sehr großen Fehler" halten, fügte Ruddy, der das konservative Nachrichtenportal Newsmax leitet, hinzu.

Secret Service besitzt keine Aufzeichnungen von Trumps Gesprächen im Weißen Haus

Der Secret Service besitzt nach eigenen Angaben keine Mitschnitte oder Abschriften der Gespräche von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Eine Überprüfung habe ergeben, dass solche Aufzeichnungen nicht existierten, schrieb der für den Schutz des Präsidenten zuständige Sicherheitsdienst an das Wall Street Journal.

US-Präsident Trump wegen unzulässiger Bereicherung im Amt verklagt

US-Präsident Donald Trump ist wegen des Verdachts auf unzulässige Bereicherung im Amt durch zwei Generalstaatsanwälte verklagt worden. Die obersten Strafverfolger des US-Bundesstaats Maryland und der Hauptstadt Washington werfen Trump in ihrer Klage vor, das Präsidentenamt in verfassungswidriger Weise für seine geschäftlichen Interessen zu missbrauchen.

Berufungsgericht blockiert Durchsetzung von Trumps Einreiseverbot

Ein US-Berufungsgericht hat die Durchsetzung des Einreiseverbots von US-Präsident Donald Trump blockiert. Trump hatte per Dekret ein Einreiseverbot für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern verhängt. Die US-Regierung ist in dem Streit bereits vor den Obersten Gerichtshof des Landes gezogen. Das Neunte US-Bundesberufungsgericht mit Sitz in San Francisco befand, Trump habe seine breiten Befugnisse mit der Kontrolle der Grenzen der USA überschritten.

Indiens Premierminister Modi besucht US-Präsident Trump

Indiens Premierminister Narendra Modi kommt in zwei Wochen in Washington zum ersten Mal mit US-Präsident Donald Trump zusammen. Wie beide Regierungen am Montag mitteilten, wird Modi am 26. Juni von Trump im Weißen Haus empfangen. Trump hatte Modi im Januar nach Washington eingeladen, als dieser ihm in einem Telefonat zu seinem Amtsantritt gratuliert hatte.

Japanisches Gericht genehmigt Neustart von zwei Atomreaktoren

Mehr als sechs Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima hat ein japanisches Gericht die Wiederinbetriebnahme zweier Atomreaktoren genehmigt. Die Reaktoren 3 und 4 des Atomkraftwerks Genkai im Südwesten Japans dürften nach dem Gerichtsurteil wieder ans Netz gehen, sagte ein Justizvertreter. Anwohner hatten versucht, aus Sicherheitsgründen eine einstweilige Verfügung gegen den Neustart der Reaktoren zu erreichen.

Panama nimmt diplomatische Beziehungen zu China auf

Panama hat seine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen und stattdessen Beziehungen zur Volksrepublik China aufgenommen. Wie die Regierungen Panamas und Chinas am Montag mitteilten, vereinbarten beide Länder, sich "im Interesse und nach dem Willen beider Völker" ab sofort gegenseitig anzuerkennen und diplomatische Beziehungen auf Botschafterebene aufzunehmen.

DE/Großhandelspreise Mai -0,7% gg Vm

DE/Großhandelspreise Mai +3,1% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.