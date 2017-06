Not macht erfinderisch: Um die Versorgung mit Frischmilch zu sichern, lässt ein katarischer Geschäftsmann 4000 Kühe einfliegen. Im Konflikt mit seinen großen Nachbarn hat das kleine Katar aber noch einen Trumpf im Ärmel.

Der Konflikt zwischen Katar und seinen arabischen Nachbarn - allen voran Saudi-Arabien - unterbricht den Handel, trennt Familien und droht die geopolitischen Beziehungen nachhaltig zu beschädigen. Und er bringt einen katarischen Geschäftsmann dazu, 4000 Kühe an den Golf zu fliegen. Hintergrund ist ein Akt des Widerstands - und der Wunsch, nicht auf Frischmilch verzichten zu müssen. Gekauft hat Moutaz Al Khayyat, Vorsitzender der Power International Holding, die Kühe in Australien und in den USA. In 60 Flügen soll Qatar Airways die Tiere, die knapp 600 Kilogramm wiegen, nun ins Land bringen.

Die meisten der frischen Milch- und Milchprodukte für die mehr als eine Million Einwohner Dohas kamen bis vor einer Woche aus Saudi-Arabien. Nun droht die Milch in dem Königreich knapp zu werden, denn die arabischen Nachbarn haben ihre Verbindungen nach Katar gekappt. Sie werfen dem Emirat vor, Terroristen zu finanzieren und ein zu enges Verhältnis zum Iran zu pflegen, der ihnen ebenfalls als Geldgeber von Extremisten in der Region gilt. Die Regierung in Doha weist die Vorwürfe zurück.

Die Isolation zwingt den Wüstenstaat, neue Handelswege zu öffnen. Am Montag veröffentlichte die Hafenbehörde ein Video, das einen Frachter aus dem omanischen Sohar bei der Ankunft in Doha zeigt. Normalerweise wickelt Katar seinen Handel über den Tiefwasserhafen Dschebel Ali in den Vereinigten Arabischen Emiraten ab. Diese haben vergangene Woche aber ebenso wie Saudi-Arabien, Ägypten und Bahrain den Schiffsverkehr mit Katar eingestellt. Über die neuen Wege kommen derzeit Nahrung, Baustoffe und Ausrüstung für seine Erdgasindustrie nach Katar.

Vor allem den Importen im Erdgassektor sind für das Emirat von Bedeutung. Denn mit seinen reichen Erdgasvorkommen ist das Feld im Persischen Golf eine entscheidende Karte, die das kleine Emirat bei den derzeit wachsenden Spannungen ...

