Zürich - Die Ökonomen der Credit Suisse gehen in der aktuellen Ausgabe des «Monitor Schweiz» der Frage nach, warum die Prognosen nach politischen Ereignissen oft zu pessimistisch sind. Es zeigt sich, dass die diffuse politische Unsicherheit, wie sie anhand von Medienberichten gemessen werden kann, kein gutes Prognoseinstrument ist. Unternehmen wägen nämlich die Umsetzungswahrscheinlichkeit politischer Entscheide ziemlich genau ab. In der jüngeren Vergangenheit reagierte die Schweizerische Nationalbank (SNB) zudem gemäss einer Analyse der Ökonomen der Credit Suisse jeweils mit vermehrten Devisenmarktinterventionen auf politische Unsicherheit und mildert entsprechend deren Einfluss auf die Realwirtschaft. Ihre vierteljährliche Wachstumsprognose für die Schweizer Wirtschaft belassen die Ökonomen der Credit Suisse für 2017 bei 1,5%. Für 2018 gehen sie von einer leichten Beschleunigung des Wachstums auf 1,7% aus. Die Teuerung dürfte in beiden Jahren bei 0,5% liegen.

Politische oder geldpolitische Entscheide wie die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative (MEI), die Aufhebung des EUR/CHF-Mindestkurses durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) oder sogar geografisch weiter entfernte Ereignisse wie der Brexit-Beschluss in Grossbritannien oder die Wahl von Donald Trump in den USA haben in den Medien hohe Wellen geworfen. Die Reaktionen der Schweizer Unternehmen waren aber jeweils äusserst besonnen. So sind in der jüngeren Vergangenheit keine signifikanten Zusammenhänge zwischen der Entwicklung des Investitionswachstums und dem von den Ökonomen der Credit Suisse errechneten «politischen Unsicherheitsindex», der die Anzahl Meldungen im entsprechenden Kontext in der Schweizer Medienlandschaft zählt, mehr ersichtlich.

Rasche Reaktion auf die als persistent angesehene Frankenstärke

Gleichzeitig wäre es falsch zu behaupten, dass politische Entscheidungen für das Verhalten von Unternehmen irrelevant sind. «Zentral ist, ob die politischen Entscheide das fundamentale Umfeld für Unternehmen tatsächlich ändern oder nicht», sagt Oliver Adler, Chefökonom Schweiz der Credit Suisse. Obwohl politische Ereignisse unmittelbar auf die Stimmung der Unternehmen durchschlagen, ...

