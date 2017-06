Erfolgsstart für neue Finanzierungs-Plattform! FinCompare - so heißt eine neue digitale Vergleichsplattform für Unternehmensfinanzierungen, die sich an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) mit einem Finanzierungsbedarf ab 10.000 Euro und bis zu 5,0 Millionen Euro richtet. Das Berliner Tech-Unternehmen um Gründer Stephan Heller hat aktuell seine Seed-Finanzierung (frühe Investition in ein Start-Up) erfolgreich abgeschlossen und 2,5 Millionen Euro an Kapital eingesammelt.

Schon wenige Wochen nach Start der Plattform im Februar 2017 verzeichnet FinCompare rund 400 Kunden mit einem angefragten Finanzierungsvolumen von mehr als 200 Millionen Euro. Neben den üblichen Unternehmenskrediten stehen bei FinCompare insbesondere alternative Finanzierungslösungen wie zum Beispiel Factoring, Leasing sowie Einkaufs- und Lagerfinanzierungen durch Finetrading zur Auswahl.

Digitalisierung im Mittelstand

"Die smarte Unternehmensfinanzierung ist ein wichtiger ...

