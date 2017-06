München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



CHECK24-Kunden aus Leipzig und Dresden beantragen im Schnitt die niedrigsten Kredite



Ø Kreditzinsen über das Vergleichsportal 42 Prozent niedriger als im Bundesdurchschnitt



CHECK24-Kunden aus den 20 einwohnerstärksten deutschen Städten haben zwischen Mai 2016 und April 2017 im Schnitt Ratenkredite in Höhe von 11.887 Euro aufgenommen.1) Kreditnehmer aus München leihen sich im Großstadtvergleich die höchsten Summen. Mit einer durchschnittlichen Kreditsumme von 13.675 Euro sind die Darlehen der Münchner 4.334 Euro bzw. 46 Prozent höher als in Leipzig (9.341 Euro). Ein möglicher Grund dafür: Die Kaufkraft ist in der bayrischen Landeshauptstadt höher als in den anderen betrachteten Städten.2)



Kreditzinsen über CHECK24.de 42 Prozent niedriger als Durchschnittszins in Deutschland



CHECK24-Kunden aus den 20 deutschen Großstädten erhielten für ihre Konsumentenkredite im Betrachtungszeitraum einen durchschnittlichen effektiven Zinssatz von 3,58 Prozent. Im gleichen Zeitraum betrug der Effektivzinssatz neu abgeschlossener Kredite privater Haushalte in Deutschland im Schnitt 6,12 Prozent.3) Kunden des Vergleichsportals erhielten damit 42 Prozent günstigere Kredite als Verbraucher im Bundesdurchschnitt.



1)Betrachtet wurden alle von Mai 2016 bis April 2017 über CHECK24.de abgeschlossenen Ratenkredite nach Kreditsumme, Effektivzins und Wohnort des Kreditnehmers. Es wurden nur die 20 einwohnerstärksten deutschen Städte berücksichtigt. 2)Quelle: http://ots.de/Aiuel [08.06.2017] 3)Bundesbank-Zinsen basieren auf allen neu abgeschlossenen Konsumentenkrediten ungeachtet einer eventuellen Besicherung und wurden nach dem Kreditvolumen gewichtet (eigene Berechnung); Quelle Effektivzinsen: http://ots.de/LGhb7 [07.06.2017]; Quelle Kreditvolumen: http://ots.de/qlAMO [07.06.2017]



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-, Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300 Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt & Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter. CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



OTS: CHECK24 Vergleichsportal GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73164.rss2



Pressekontakt CHECK24 Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de