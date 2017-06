PrivX On-Demand Access Manager macht privilegierten Zugang einfacher und sicherer, ohne die Geschwindigkeit der Geschäftsabläufe zu beeinträchtigen



Helsinki und Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - SSH Communications Security gab heute die Markteinführung von PrivX On-Demand Access Manager bekannt, dem ersten Schritt eines ambitionierten Programms von SSH, um privilegierten Zugang und Identitätsverwaltung zu revolutionieren. SSH hat das Cloud-Access-Management neu gestaltet und ermöglicht Unternehmen damit, die Geschäftsvorteile der Cloud unmittelbar zu nutzen, und DevOps für eine schnellere Produkteinführungszeit, gesteigerte Agilität und niedrigere Kosten umzusetzen. Erfahren Sie mehr unter www.ssh.com/iam/privx.



Als eine "schlüssellose" On-Demand-Lösung meistert PrivX On-Demand Access Manager eines der größten Anliegen von CIOs und CISOs: die Verwaltung der praktisch unbegrenzten Zahl von privilegierten Zugangsdaten in Unternehmensnetzwerken ohne eine Beeinträchtigung der Sicherheit oder Compliance.



Durch die Neugestaltung des Konzepts, wie Unternehmen ihren internen und privilegierten Zugriff von Dritten ermöglichen, absichern und überwachen, kann PrivX On-Demand Access Manager den Nutzerzugang punktgenau und bedarfsgerecht entsprechend der Funktionen und Berechtigungen validieren, autorisieren und bereitstellen. Dies unterstützt Kunden dabei, die Defizite des traditionellen privilegierten Zugangsmanagements zu überwinden und die Leistungen elastischer Cloud-Umgebungen voll auszuschöpfen.



PrivX On-Demand Access Manager umfasst die folgenden entscheidenden Innovationen und Vorteile:



- Zugang in Cloud-Geschwindigkeit: Eine einmalige Serverkonfiguration und Bereitstellung für die sofortige Zugangsgewährung gewährleistet die Sicherheit im Cloud-Maßstab und die digitale Transformation bei vollständiger Geschäftsgeschwindigkeit. - Anpassbare, rollenbasierte Zugangskontrolle: Unterbrechungsfrei und nichtblockierend für den schnellsten Einsatz in der Industrie, ohne dass komplexe Berechtigungsnachweis-Depots oder -Rotationen notwendig sind. - Minimierte Angriffsfläche: Einmalige Berechtigungen auf Abruf machen anfällige Berechtigungsspeicheroptionen überflüssig. Integrierte Compliance-Standards sichern die konstante Einhaltung von Rahmenvereinbarungen der Branchen ab. - Kosteneffizienz: Reibungslose Umsetzung ohne Änderungen an den bestehenden Systemen. Die Cloud-erste, Altsystem-freundliche Architektur sorgt dafür, dass Geschäftsabläufe mit Unterstützung für Cloud-, Hybrid- und Legacy-Umgebungen vor Ort abgewickelt werden können.



Kaisa Olkkonen, CEO von SSH Communications Security, sagte: "Das rasante Wachstum der Datenökonomie macht es erforderlich, dass ein schnellerer und breiterer Zugang zu wichtigen digitalen Ressourcen geboten wird. Zunehmende Cyber-Bedrohungen und striktere Vorschriften verlangen mehr Sicherheit beim Access-Management. Laut Forbes schieben 49 Prozent der Unternehmen den Cloud-Einsatz aufgrund von Bedenken zur Cybersicherheit auf. Bereits 1995 haben wir ein essentielles frühes Internet-Sicherheitsproblem gelöst, indem wir das Secure Shell (SSH) Protokoll geschaffen haben. Mit dem PrivX On-Demand Access Manager gestalten wir die Zukunft für die Cloud und die Ära der DevOps."



Rueben Rodriguez, Senior Director, Global Marketing, SSH Communications Security, sagte: "Die herkömmlichen Lösungen für privilegierten Zugang basieren darauf, Berechtigungsnachweise in Depots oder Verzeichnissen zu speichern. Das bedeutet einen ständigen Arbeitsaufwand, um diese Berechtigungsnachweise an Endpunkten abzurufen, zu rotieren und zu widerrufen. Außerdem kann man traditionelle Lösungen in der Cloud nicht angemessen skalieren. PrivX On-Demand Access Manager löst diese Probleme, indem ein Trust-Modell eingeführt wird, das auf der punktgenauen und bedarfsgerechten Bereitstellung von rollenbasierten Berechtigungsnachweisen basiert, die nur für einen kurzen Zeitraum gültig sind und an den Endpunkten automatisch als vertrauenswürdig eingestuft werden."



SSH Communications Security (NASDAQ OMX) ist ein führender Anbieter von Lösungen für Cybersicherheit, die den vertrauenswürdigen Zugang zu kritischen Daten überwachen, kontrollieren und automatisieren. Zur langjährigen Erfolgsbilanz mit Innovationen des Unternehmens gehört das Protokoll Secure Shell (SSH) - eines der weltweit am häufigsten genutzten Protokolle für Netzwerksicherheit. Kunden auf dem gesamten Globus vertrauen unserem Lösungen, um den Zugang zu verwalten, die Sicherheit zu verbessern und die Compliance einzuhalten. SSH vertreibt seine Lösungen direkt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien sowie über ein globales Vertriebsnetz zertifizierter Partner. Mehr Informationen: www.ssh.com



