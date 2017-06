IRW-PRESS: Senator Minerals Inc.: Senator Minerals integriert Carter Lake Uran Projekt in 2017 Explorationsplan

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA-(12. Juni 2017) - Senator Minerals Inc. (TSX VENTURE: SNR) (OTC-PINK: SNRAF) (FRANKFURT: T1KA) ("Senator" oder das "Unternehmen") gibt bekannt: Im Rahmen der Sorgfaltspflicht bezüglich des Erwerbs des Carter Lake Uran Projekts hat Senator die Canexplor Management Ltd. mit der Durchführung einer Voruntersuchung der Liegenschaft beauftragt. Das Programm umfasst eine Luftuntersuchung sowie ein Radon-Gasfanggitter entlang der Primärausdehnung der bisher ausgewerteten Untergrundleiter. Radon-Gas ist ein Tochterprodukt der Uran-Zersetzung und ein deutlicher Indikator für das Vorhandensein radioaktiver Stoffe.

Das Carter Lake Uran Projekt, das im Osten an das Purepoint, das Cameco und das AREVA's Hook Lake Projekt angrenzt, verfügt entlang der allgemeinen Explorationsstrecke der McArthur River Mine über geschätzte Abbautiefen von 400-500 Metern. Das primäre Explorationsziel am Carter Lake umfasst etwa 4,7 Kilometern unterirdischen, leitfähigen Anomalien, die in zwei von der ESO Uranium Corp. durchgeführten Studien (einer MegaTEM-Studie in 2006 und einer VTEM-Studie in 2008) identifiziert wurden. Die Anomalien werden als leitfähiger Bodenhorizont an oder über der Diskordanz interpretiert, was auf hydrothermische Anreicherung hindeutet.

Senator Minerals ist ein Junior-Explorationsunternehmen, spezialisiert auf Uranexploration im nördlichen Saskatchewan. Senator hat über einen unabhängigen Verkäufer den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung am Uranprojekt Patterson North East (PNE) eingeleitet. Das Projekt befindet sich auf der Ostseite des Athabasca Beckens im nördlichen Saskatchewan, der ertragreichsten Uranförderregion der Welt.

Peter Born, P.Geo. und geologischer Gutachter, hat die Offenlegung der technischen Informationen innerhalb dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Tim Fernback, Präsident & CEO Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Aussagen und Prognosen innerhalb dieser Pressemitteilung unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlich der hier veröffentlichten spezifischen Faktoren. Die Inhalte dieses Dokuments wurden notwendigerweise zusammengefasst und enthalten möglicherweise nicht alle verfügbaren Informationen. Sämtliche Prognosen und Aussagen beruhen auf Annahmen und Analysen des Managements basierend auf dessen Erfahrung, sowie der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und voraussichtlicher zukünftiger Entwicklungen und weiteren, unter den gegebenen Umständen vom Management als signifikant erachteten Faktoren. Nichtsdestotrotz unterliegen diese Angaben einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, so dass gegebenenfalls tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen in den Prognosen und Presseerklärungen genannten abweichen. Wichtige Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Prognosen abweichen lassen, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der vom Unternehmen zuletzt eingereichten MD & A erfasst. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die Prognosen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Leser sollten daher in Presseerklärungen oder Prognosen kein unangemessenes Vertrauen setzen.

KONTAKTINFORMATIONEN - Tim Fernback 604-340-3774

