Die Aussichten für Zinn, Zink, Nickel und - in gewissem Maße - auch Platin stehen gut für die kommenden zwölf Monate. Langfristig werden sich auch Kupfer, Bauxit, Nickel und Gold als vielversprechende Rohstoffe erweisen. Das jedenfalls ist die Einschätzung des Londoner Wirtschaftsforschungsunternehmens CRU. Dessen Hauptberater Ben Jones teilte auf der Junior Indaba-Konferenz in Johannesburg am Donnerstag mit, dass er eine Divergenz bei Massengütern und Basismetallen erwarte. In einer Podiumsdiskussion unter Leitung von Sandra Du Toit, Leiterin Bergbau beim Johannesburger Finanzinstitut Standard Bank nahmen auch der Vorstandsvorsitzende Piet Vijoen von Investment Management Firma Regarding Capital Management und der Bergbau-Forschungsleiter Tim Clark, ebenfalls von...

Den vollständigen Artikel lesen ...