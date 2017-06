Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER, siehe schöne Wertschätzung im Handelsblatt DA. Mehr wikifolio-Whispers in den Kacheln . publity 0.34% Aussteiger2012 (19771977): Ueberzeugt bin ich von der PUBLITY AG schon laenger nicht mehr. Ich hielt Publity nur noch, weil kurz vor der Ausschuettung einer so hohen Dividende Kurssteigerungen haeufig sind, da Dividendenjaeger einsteigen. Zusaetzlich war diese Aktie damit in den unsicheren Fruehjahrsmonaten nach unten abgesichert. Nun rueckt die Dividendenausschuettung naeher und danach...

Den vollständigen Artikel lesen ...