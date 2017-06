In den letzten Wochen kam der Preis nachvollziehbar unter Druck. Phantastische Ernten haben den Weltmarkt mit Arabica überschwemmt, Lagerbestände sind in die Höhe, Kurse in die Tiefe gerauscht. Die Nachfrage zeigte kaum Ausschläge. Unsere Spekulation setzt auf Daten der nahen Zukunft an: Im Erntejahr 2017/2018 wird sich das Output von brasilianischem Arabica-Kaffee vermutlich um 13 % verringern. Gleichzeitig prognostizieren die Auguren bei den Lagerbeständen einen Rückgang auf ein Acht-Jahres-Tief. Das macht den Markt sehr sensibel bezüglich Wettermeldungen - in beide Richtungen. Für die nächsten Monate ist also mit einer erhöhten Schwankungsbreite zu rechnen. Im letzten Jahr ist die Kaffee-Produktion Brasiliens auf 42 Mio. Sack (à 60 kg) gesunken. Für das laufende Jahr sind nun 36,7 Mio. Sack geschätzt.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Frankfurter Börsenbrief Nr. 23 vom 10.06.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info