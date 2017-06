Nordex-Aktionäre können sich derzeit über einen Kurszuwachs in Höhe von +0,5% freuen. Beim Vergleichsindex TecDax steht ein Gewinn in Höhe von +1,0% auf dem Börsenparkett, damit entwickelt sich die Nordex-Aktie fast im Gleichschritt mit dem TecDax. Gemessen an der gesamten Punkteveränderung (22,0) des TecDax beträgt der Einfluss der Aktie von Nordex im Moment -0,4 Punkte....

