Die 2M Group hat die CE-O2 Trockeneis GmbH erworben, einen Hersteller von CO2-Trockeneis mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland



2M Holdings freut sich, den Erwerb der CE-O2 Trockeneis GmbH (CO2 Dry-Ice Germany) bekanntgeben zu dürfen, eines langjährigen Herstellers und Zulieferers für Trockeneis.



CE-O2 Trockeneis bietet sein Trockeneis im Wesentlichen in drei Fromen an: Scheiben/Blöcke, Nuggets und Pellets, für Kunden in den Bereichen Nahrungsmittel, Catering und Biowissenschaften.



"Wenn wir ein Unternehmen erwerben, dann ist es unser Ziel, ein gutes Unternehmen zu kaufen und es dabei zu unterstützen, weiter zu wachsen und zu einem ausgezeichneten Unternehmen zu werden. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, wenn wir es als Sprungbrett nutzen können, um weitere Produktlinien hinzuzufügen, die unsere Zulieferer und unsere neuen Kunden unterstützen", sagte Mottie Kessler, 2M Group Chairman & CEO.



Wegen seiner erstklassigen Lage am Düsseldorfer Flughafen und seines ausgezeichneten Rufs passt CE-O2 Trockeneis perfekt zur Wachstumsstrategie von 2M Holdings.



CO2-Trockeneis wird in einer Vielzahl von Industrien und Anwendungen benutzt, unter anderem:



- Biologische Forschung - hält Proben frisch - Medizinische Verfahren - ermöglicht den Transport von Organen zur Transplantation - Lebensmittelverarbeitung - Gefriertrocknen und Kaltzerkleinerung halten Lebensmittel für viele Stunden frisch - Reinigung - Trockeneisstrahlen - Gummiverarbeitung - Pharmazeutische Herstellung



Über die CE-O2 Trockeneis GmbH (http://www.ce-o2.de/)



CE-O2 wurde 1999 in Düsseldorf gegründet und widmet sich der Herstellung und dem Vertrieb von Trockeneis in Form von Scheiben, Blöcken Nuggets und Pellets, je nach den individuellen Anforderungen seiner Kunden. Das Unternehmen produziert Trockeneis und bietet spezielle isolierte Transportbehälter an, um seine Kunden in den Bereichen Nahrungsmittel, Catering und Biowissenschaften zu beliefern. Dank seiner Lage in nächster Nähe zum Düsseldorfer Flughafen ist CE-02 in der Lage, seinen Kunden schnelle Reaktionszeiten und die höchste Dienstgüte zu bieten.



Über die 2M Holdings Limited (http://www.2m-holdings.com/)



Die 2M Holdings Ltd (http://www.2m-holdings.com) ist ein Portfolio von Unternehmen und widmet sich dem Vertrieb von Chemiestoffen starker Marken und zugehöriger chemischer Dienste und ist in den Bereichen Probenmanagement, Probenlagerung und Probenmischungen tätig. Der Konzern ist in Privatbesitz und wurde im Jahr 2004 von Mottie Kessler MBE, dem aktuellen Vorsitzenden und CEO, gegründet.



2M hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich, mit Vertretungen in China, den Benelux-Ländern, Irland, Polen, Skandinavien und Brasilien, und exportiert in über 90 Länder.



Die 2M Holdings Limited (http://www.2m-holdings.com/) umfasst: Banner Chemicals (http://www.bannerchemicals.com/), Surfachem (http://www.surfachem.com/), MP Storage & Blending (http://www.mpstorage.com/), Packed Chlorine (http://www.packedchlorine.com/), SampleRite UK (http://www.samplerite.com/), SampleRite China (http://www.samplerite.cn/), Stowlin Croftshaw (http://www.stowlin.com/) und die CE-O2 Trockeneis GmbH Deutschland (http://www.co2-dry-ice.de)



Die 2M-Unternehmen sind in den folgenden Bereichen spezialisiert: Lösemittel, Spezialchemikalien, Tenside für die Automobilindustrie, Präzisionsreinigung, Beschichtung, Emissionsreduzierung, Erdölfelder und Raffinerien, Geschmacks- und Duftstoffe, Körperpflege, Haushaltsartikel, gewerbliche Hygiene und Pharmaindustrie.



2M stellt außerdem die folgenden Produkte her: CleanAirBlue (http://cleanairblue.com/), Pigmentan (http://www.pigmentan.com/), MEC-Prime (http://methylene-chloride-prime.com/), Perklone EXT (http://perklone-ext.cn/English/), Perklone D (http://perklone-d.com/), Perklone MD (http://perklone-md.cn/English/) und Triklone LE (http://triklone-le.cn/English/), SamSol und Packed Chlorine (http://www.packedchlorine.com/).



Weitere Infos:



CE-O2 Trockeneis GmbH / CO2 Dry-Ice Germany



T: +49-02-11-5-28-75-14, E: info@ce-o2.de



Dr. Maggie Kessler / Director / +44-1928-597-000 / export@bannerchemicals.com



