Der Fahrdienst Uber hat inzwischen so viele hochrangige Manager verloren, dass das Start-up am Ende mehr denn je auf einen Mann angewiesen sein könnte, den es einmal maßregeln wollte: Gründer Travis Kalanick.

Seit Monaten debattiert das Silicon Valley darüber, wie das wertvollste Start-up der Welt - der mit 69 Milliarden Dollar bewertete Fahrdienst Uber - aus der Krise herauskommen kann. Nach den Sexismus-Vorwürfen einer Ex-Mitarbeiterin, der Klage von Google-Mutter Alphabet wegen illegal erworbener Dokumente, die Ubers Zukunftsgeschäft mit den autonomen Fahrzeugen gefährdet, den nach wie vor hohen Verlusten von allein 708 Millionen Dollar im letzten Quartal, wird der Ruf nach einem Wandel bei Uber immer lauter.

Immer wieder ging es bei all diesen Skandalen auch um die Verantwortung von Gründer Travis Kalanick. Die Frage ist, ob der Uber-Chef zurücktreten oder zumindest künftig eine andere, weniger verantwortungsvolle Rolle im Unternehmen übernehmen soll. Bei einem Treffen am Sonntag in Los Angeles sprach der Aufsichtsrat mehreren Medienberichte zufolge offenbar auch über eine dreimonatige Auszeit für den Jungunternehmer. Uber wollte die Nachricht nicht kommentieren.

Doch die Führungsclique - zu der neben Investor Bill Gurley auch Medienunternehmerin Arianna Huffington gehört - hat sich in eine paradoxe Lage manövriert. Das Management des Chaos-Ladens Uber ist inzwischen derart ausgedünnt, ...

