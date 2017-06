Wien (APA-ots) -

* Anmeldung und Einreichung auf [www.drei.at/iot-stars] (http://www.drei.at/iot-stars). * Online-Anmeldung bis 15. Oktober, Einreichung bis 31.Oktober 2017. * IoT- Trophäe, attraktive Geldpreise und Beratung vom Österreichischen Patentamt.

In Österreichs Schulen, Fachhochschulen und Universitäten startet diese Woche ein neuer, landesweiter Ideen-Wettbewerb. Eine dreiviertel Million Studierende und heimische Schüler/-innen ab der 9. Schulstufe sind aufgerufen, neue Anwendungs- und Geschäftsideen für das "Internet of Things" (IoT) bzw. das "Internet der Dinge" zu entwickeln. Die Online-Anmeldung ist ab sofort bis spätestens 15.Oktober 2017 möglich. Die Top 20 erhalten IoT Complete Sets, um ihre Idee in die Praxis umzusetzen. Als Preis winkt der Titel des österreichischen "IoT-Stars 2018".

"Die IoT Complete Box von Drei mit ihrem Temperatur- und Feuchtigkeitsmesser ist der perfekte Einstieg in das Internet der Dinge. In Österreich gibt es ein riesiges Potenzial an Tüftlern und Ideen. Mit unserem Wettbewerb rufen wir alle Technikbegeisterten ab der 9.Schulstufe dazu auf, uns ihre besten IoT-Lösungen für ein einfacheres Leben zu senden und IoT-Star 2018 zu werden", erklärt Jan Trionow, CEO von Drei.

Den Vorsitz der hochkarätigen Wettbewerbs-Jury übernimmt Mariana Karepova, Präsidentin des Österreichischen Patentamts. "Von der ersten Idee zur fertigen Innovation ist es ein weiter Weg. Und von der Erfindung soll profitieren, wer dafür geschwitzt hat. Vielleicht wird beim IoT-Wettbewerb der Grundstein für das eigene Patent oder das nächste große Start-up gelegt", so Jury-Vorsitzende Karepova.

Zwtl.: Anmelden, Einreichen und Gewinnen.

Teilnehmen können alle, die noch in Ausbildung sind - egal ob als Einzelpersonen, als Schulklasse, als FH-Studententeam oder als Uni-Gruppen. Die Einreichung der Ideen ist bis 31. Oktober 2017 möglich. Mitte November veröffentlicht Drei die Shortlist der Top 20, die für die Umsetzung ihres IoT-Projekts bis 31. März 2018 Zeit haben. Im April 2018 wählt die prominent besetzte Jury aus allen Umsetzungen die IoT Stars 2018.

Auf die drei Gewinner warten:

* Die IoT-Trophäe des Jahres * Attraktive Geldpreise * Beratung vom Österreichischen Patentamt zum Schutz der

Innovation.

Alle Informationen zum [Wettbewerb] (http://www.drei.at/iot-stars).

Zwtl.: 3IoT Complete: Internet der Dinge Plattform vom Test bis zum Rollout.

Mit der IoT Complete bietet Drei alles, was Kunden für einen Einstieg ins Internet der Dinge benötigen. Sie müssen sich nicht um einzelne Komponenten kümmern, sondern erhalten eine umfangreiche Komplett-Lösung aus einer Hand. Kernstück der gemeinsam mit Microtronics entwickelten Lösung ist die CE-zertifizierte IoT-Box. Dazu gehört ein individuell programmierbares Modul mit mehreren Schnittstellen, das den Internetzugang bereits beinhaltet. Außerdem bekommen Kunden mit 3IoT Complete eine integrierte Online-Plattform, die alle gemessen Daten sammeln, weiterverarbeiten und anderen Systemen und Apps zur Verfügung stellen kann. Für die Datenübertragung sorgen die integrierte SIM-Karte und ein günstiger Tarif, der auf die Bedürfnisse einer IoT-Box zugeschnitten ist. Mehr auf [drei.at/3iot] (http://drei.at/3iot).

Zwtl.: Das Internet der Dinge.

Vom Auto, das Unfälle meldet, über die Glühbirne, die sich mittels Handy ein- und ausschalten lässt, bis zum Strampelanzug, der mittels Sensor-Aufnäher die Vitalwerte von Babys überwacht - aktuell sind nach Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Gartner weltweit bereits über acht Milliarden Dinge mit dem Internet verbunden. Jedes Jahr werden es rapide mehr. Bis 2020 sollen nach aktuellen Schätzungen neben Computern, Smartphones und Tablets weit über 20 Milliarden weitere Dinge des täglichen Lebens mit dem Internet kommunizieren.

Zwtl.: Über Drei:

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2016 einen Umsatz von 772 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2016). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017).

